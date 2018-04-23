На руководство «Хабаровского мостоотряда» завели дело из-за зарплат

Источник: Восток Медиа

Дело завели по материалам прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, как на предприятии соблюдаются права работников на своевременную оплату труда. Правоохранители установили, что 214 человек с ООО «Хабаровский мостоотряд» не получили причитающиеся им деньги за январь, февраль и март 2018 года. Сумма долга превысила 12 миллионов рублей.

В интересах работников мостоотряда прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленных, но невыплаченных денег. Эти требования рассмотрели и удовлетворили, приказы направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений трудовых прав работников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, материалы проверки направили в следственное управление СК России по региону. Их рассмотрели и приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности».