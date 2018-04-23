На руководство «Хабаровского мостоотряда» завели дело из-за зарплат
В дальневосточной столице следователи возбудили уголовное дело
В дальневосточной столице следователи возбудили уголовное дело
Дело завели по материалам прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, как на предприятии соблюдаются права работников на своевременную оплату труда. Правоохранители установили, что 214 человек с ООО «Хабаровский мостоотряд» не получили причитающиеся им деньги за январь, февраль и март 2018 года. Сумма долга превысила 12 миллионов рублей.
В интересах работников мостоотряда прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленных, но невыплаченных денег. Эти требования рассмотрели и удовлетворили, приказы направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений трудовых прав работников.
РИА «Восток-Медиа» писало о проблемах «Дальмостостроя», в который входит «Хабаровский мостоотряд».