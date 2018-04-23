МВФ намерен изменить подход к борьбе с коррупцией
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией.
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией.
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте организации.
Теперь МВФ будет осуществлять регулярную оценку характера и серьезности недостатков в управлении. Через изучение различных сфер и областей экономики стран, в частности, налогового и бюджетного регулирования.
При этом фонд предложит странам входящим в МВФ добровольно соглашаться на оценку своих
Ранее МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики.