Трансарктическая линия связи пройдет через Дальний Восток
Она создается для нужд ВМФ и береговых войск.
Она создается для нужд ВМФ и береговых войск.
Минобороны начало подготовку к прокладке трансарктической линии связи. Она создается для нужд ВМФ и береговых войск.
В минобороны рассказали, что новая
Сейчас проводные телекоммуникации в Арктике недостаточно развиты. Трансарктический кабель позволит устранить эту проблему. Он пройдет в зоне ответственности двух флотов — Северного и Тихоокеанского. Именно они отвечают за неприкосновенность наиболее протяженных морских границ страны.
При прокладке магистрали оборудуют отрезки нескольких типов: безретрансляционные, с подводными ретрансляторами и с лазерной накачкой для усиления светового потока. Применение той или иной технологии будет зависеть от рельефа и гидрогеологической обстановки. Обязательное условие для используемой аппаратуры и оптоволокна — стойкость при крайне низких температурах.
Речь идет о создании современной разветвленной телекоммуникационной сети на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перспективе она свяжет здесь все военные и
Для подводных работ будут использованы специальные кабельные суда ледового класса «Волга» и «Вятка». Они сейчас достраиваются на керченском заводе «Залив». «Волгу», по предварительным данным, планируется сдать в 2019 году, «Вятку» — годом позже.