Трансарктическая линия связи пройдет через Дальний Восток

Минобороны начало подготовку к прокладке трансарктической линии связи. Она создается для нужд ВМФ и береговых войск. Волоконно-оптический кабель буквально «прошьет» Арктику и Дальний Восток. Он начнется в Североморске, пройдет через Анадырь, Петропавловск-Камчатский и закончится во Владивостоке. Новая линия позволит передавать большой объем информации в режиме реального времени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».



В минобороны рассказали, что новая волоконно-оптическая линия расширит возможности оперативного управления военно-морскими силами России. Уже разработана структурная схема подводной системы. С начала нынешнего года стартовали подготовительные работы.



Сейчас проводные телекоммуникации в Арктике недостаточно развиты. Трансарктический кабель позволит устранить эту проблему. Он пройдет в зоне ответственности двух флотов — Северного и Тихоокеанского. Именно они отвечают за неприкосновенность наиболее протяженных морских границ страны.



Линия длиной 12,7 тыс. км условно поделена на две части — Арктическую и Дальневосточную. Протяженность первой составит около 5,7 тыс. км, второй — 7 тыс.