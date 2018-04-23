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04:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Трансарктическая линия связи пройдет через Дальний Восток

Она создается для нужд ВМФ и береговых войск.

Минобороны начало подготовку к прокладке трансарктической линии связи. Она создается для нужд ВМФ и береговых войск. Волоконно-оптический кабель буквально «прошьет» Арктику и Дальний Восток. Он начнется в Североморске, пройдет через Анадырь, Петропавловск-Камчатский и закончится во Владивостоке. Новая линия позволит передавать большой объем информации в режиме реального времени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

В минобороны рассказали, что новая волоконно-оптическая линия расширит возможности оперативного управления военно-морскими силами России. Уже разработана структурная схема подводной системы. С начала нынешнего года стартовали подготовительные работы.

Сейчас проводные телекоммуникации в Арктике недостаточно развиты. Трансарктический кабель позволит устранить эту проблему. Он пройдет в зоне ответственности двух флотов — Северного и Тихоокеанского. Именно они отвечают за неприкосновенность наиболее протяженных морских границ страны.

Линия длиной 12,7 тыс. км условно поделена на две части — Арктическую и Дальневосточную. Протяженность первой составит около 5,7 тыс. км, второй — 7 тыс.


При прокладке магистрали оборудуют отрезки нескольких типов: безретрансляционные, с подводными ретрансляторами и с лазерной накачкой для усиления светового потока. Применение той или иной технологии будет зависеть от рельефа и гидрогеологической обстановки. Обязательное условие для используемой аппаратуры и оптоволокна — стойкость при крайне низких температурах.

Речь идет о создании современной разветвленной телекоммуникационной сети на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перспективе она свяжет здесь все военные и военно-морские базы в труднодоступных районах. Предполагается, что магистральную линию введут в строй к 2025 году.

Для подводных работ будут использованы специальные кабельные суда ледового класса «Волга» и «Вятка». Они сейчас достраиваются на керченском заводе «Залив». «Волгу», по предварительным данным, планируется сдать в 2019 году, «Вятку» — годом позже.

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