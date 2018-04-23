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04:25 (мск), источник: VLADNEWS

Российские инвесторы построят завод по рыбопереработке в Приморье

Будет вложено 1,5 миллиарда рублей.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ТОР «Надеждинская» планирует построить рыбоперерабатывающий завод крупнейшая рыбодобывающая компания России за 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ООО «Русская рыбопромышленная компания» Андрей Тетёркин представил проект врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам Андрея Тетёркина, две из четырёх компаний, входящих в состав холдинга, зарегистрированы в Приморье.

Также Тетёркин рассказал, что компания вкладывает деньги в обновление флота и береговую инфраструктуру. Предприятие заинтересовано в размещении своих производств на территории края.

«Русская рыбопромышленная компания» также планирует построить завод по производству филе минтая мощностью 25 тысяч тонн ежегодно и семь супертраулеров, вложив в этот проект почти 700 миллионов долларов до 2023 года.

«Береговой завод планируется построить на территории опережающего развития “Надеждинская”. Там же будут зарегистрированы и траулеры», пояснил Андрей Тетёркин, добавив, что компания является одной из ведущих в России по добыче минтая.

Также вместе с Владивостокским морским рыбным «РПК» реализует проект по строительству холодильника.

Андрей Тарасенко отметил, что в Приморье сегодня необходимо создавать современную мощную базу по добыче и переработке рыбопродукции, добавив, что для этого есть возможности. Администрация готова оказывать поддержку в развитии этого направления.

Также глава региона заявил о важности развития прибрежного рыболовства, которое даст новую жизнь прибрежным населённым пунктам Приморья.

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