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05:13 (мск), источник: Губерния онлайн

За захват земли пришлось отвечать хабаровским бизнесменам

Провинившимся вынесли предупреждения.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске двое арендаторов муниципальной земли незаконно расширили свои участки. В число нарушителей вошли индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Нарушения выявила прокуратура Краснофлотского района. Проверку провели вместе с сотрудниками отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Хабаровскому краю. Специалисты осмотрели и замерили муниципальные участки земли, переданные в аренду бизнесменам.

Так, один из арендаторов — ИП Алиев — получил от администрации Хабаровска два участка общей площадью 55 квадратных метров. Там он построил шиномонтажную мастерскую, но при этом вышел за границы надела, прихватив еще 69,8 квадратных метра земли.

Арендованный участок самовольно расширило и ООО «Восход». Эта организация по договору должна была разместить гараж на 467 квадратных метрах земли, на деле же использовались 1460 «квадратов».

«По факту выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя и ООО “Восход” прокурор возбудил дела об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Постановления рассмотрели, нарушителей привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

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