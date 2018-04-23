За захват земли пришлось отвечать хабаровским бизнесменам
Провинившимся вынесли предупреждения.
Провинившимся вынесли предупреждения.
В Хабаровске двое арендаторов муниципальной земли незаконно расширили свои участки. В число нарушителей вошли индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Нарушения выявила прокуратура Краснофлотского района. Проверку провели вместе с сотрудниками отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Хабаровскому краю. Специалисты осмотрели и замерили муниципальные участки земли, переданные в аренду бизнесменам.
Арендованный участок самовольно расширило и ООО «Восход». Эта организация по договору должна была разместить гараж на 467 квадратных метрах земли, на деле же использовались 1460 «квадратов».
«По факту выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя и ООО “Восход” прокурор возбудил дела об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка», — рассказали в
Постановления рассмотрели, нарушителей привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.