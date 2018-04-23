За захват земли пришлось отвечать хабаровским бизнесменам

В Хабаровске двое арендаторов муниципальной земли незаконно расширили свои участки. В число нарушителей вошли индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Нарушения выявила прокуратура Краснофлотского района. Проверку провели вместе с сотрудниками отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Хабаровскому краю. Специалисты осмотрели и замерили муниципальные участки земли, переданные в аренду бизнесменам.