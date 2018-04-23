Почти 11 миллионов рублей выплатят новосибирским ветеранам в честь Дня Победы
В областном правительстве рассказали обо всех видах помощи участникам ВОВ.
В областном правительстве рассказали обо всех видах помощи участникам ВОВ.
К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Новосибирской области выплатят 10,79 миллиона рублей в качестве единовременной материальной помощи. Деньги получат из регионального бюджета 2158 человек.
В правительстве области рассказывают и о другой помощи ветеранам. К примеру, в этом году 1097 человек получат
— Все виды медицинской помощи участникам Великой Отечественной войны оказываются вне очереди. За первый три месяца этого года в госпиталях ветеранов войн пролечено 1147 человек, — отмечают в
Также в этом году продолжится помощь в приобретении ветеранами жилья — 37 человек получат на эти цели 55,9 миллиона рублей.