Почти 11 миллионов рублей выплатят новосибирским ветеранам в честь Дня Победы

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Новосибирской области выплатят 10,79 миллиона рублей в качестве единовременной материальной помощи. Деньги получат из регионального бюджета 2158 человек.

В правительстве области рассказывают и о другой помощи ветеранам. К примеру, в этом году 1097 человек получат санаторно-оздоровительные услуги. В 2018 году на это предусмотрели в 2,5 раза больше денег, чем в прошлом — 23,1 миллиона.

— Все виды медицинской помощи участникам Великой Отечественной войны оказываются вне очереди. За первый три месяца этого года в госпиталях ветеранов войн пролечено 1147 человек, — отмечают в пресс-службе регионального правительства.