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07:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти 11 миллионов рублей выплатят новосибирским ветеранам в честь Дня Победы

В областном правительстве рассказали обо всех видах помощи участникам ВОВ.

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Новосибирской области выплатят 10,79 миллиона рублей в качестве единовременной материальной помощи. Деньги получат из регионального бюджета 2158 человек.

В правительстве области рассказывают и о другой помощи ветеранам. К примеру, в этом году 1097 человек получат санаторно-оздоровительные услуги. В 2018 году на это предусмотрели в 2,5 раза больше денег, чем в прошлом — 23,1 миллиона.

— Все виды медицинской помощи участникам Великой Отечественной войны оказываются вне очереди. За первый три месяца этого года в госпиталях ветеранов войн пролечено 1147 человек, — отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Также в этом году продолжится помощь в приобретении ветеранами жилья — 37 человек получат на эти цели 55,9 миллиона рублей.

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