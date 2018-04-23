Отключения воды, газа и света в Челябинске 23 апреля
Список домов.
Список домов.
По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 4 апреля, не будет электричества по адресам:
— Артиллерийская 64, 66, 66-а, 68 с 8 до 12 часов;.
— Бр. Кашириных 100 с 8 до 18 часов.
В Курчатовском районе запланировано отключение газа с 9 до 17 часов на улицах:
— Ворошилова 19, 19-а, 21, 23, 25; Комсомольский пр. 66.
Без света останутся с 8 до 18 часов дома по адресам:
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— пр. Победы 350, 356, 358-а; Солнечная 54.
В Ленинском районе сегодня отключат электричество в домах на улицах:
— Копейское шоссе 26−30, 32 с 10 до 11 часов;.
— Якутская 9-а, 11, 11-а, 13 с 8 до 18 часов.
В Металлургическом районе 23 апреля будет прекращена подача электричества с 10 до 14 часов по адресам:
— Байкальская 42, Часовая 9.
В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов в домах на улицах:
— Свободы 145; Тимирязева 21; Челябинская 22-а; Октябрьская 2.
Свет отключат с 8 до 18 часов в домах по адресам:
— ч/с пос. Смолино: Западная 6−10, 13−33, Береговая 3−9, Чапаева 38−44, 41−47.
В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в доме по адресу.
Кудрявцева 32.
Отключение электричества в этом же районе планируется в домах:
— пр. Ленина 20 с 8 до 18 часов;.
— Артиллерийская 98, 100, 100-в с 8 до 12 часов;.
— Танкистов 189, 189-а, 191, 193, 193-а с 8. до 18 часов;.
— Квартал ограниченый улицами: Вязовая — Загорская — Комарова — Мамина — Танкистов — Мамина — 2-я Щербаковская с 8 до 18 часов;.
— ч/с: Кирпичная, Плотничная,
В Центральном районе не будет света с 8 до 18 часов в домах по адресам:
— Энгельса 41, 43, 43-а, 43-б.