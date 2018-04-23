Отключения воды, газа и света в Челябинске 23 апреля

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 4 апреля, не будет электричества по адресам:

— Артиллерийская 64, 66, 66-а, 68 с 8 до 12 часов;.

— Бр. Кашириных 100 с 8 до 18 часов.

В Курчатовском районе запланировано отключение газа с 9 до 17 часов на улицах:

— Ворошилова 19, 19-а, 21, 23, 25; Комсомольский пр. 66.

Без света останутся с 8 до 18 часов дома по адресам:

— Рабоче-Крестьянская 18-а, 26-а, 30-а; Мельничный тупик 2−16;.

— пр. Победы 350, 356, 358-а; Солнечная 54.

В Ленинском районе сегодня отключат электричество в домах на улицах:

— Копейское шоссе 26−30, 32 с 10 до 11 часов;.

— Якутская 9-а, 11, 11-а, 13 с 8 до 18 часов.

В Металлургическом районе 23 апреля будет прекращена подача электричества с 10 до 14 часов по адресам:

— Байкальская 42, Часовая 9.

В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов в домах на улицах:

— Свободы 145; Тимирязева 21; Челябинская 22-а; Октябрьская 2.

Свет отключат с 8 до 18 часов в домах по адресам:

— ч/с пос. Смолино: Западная 6−10, 13−33, Береговая 3−9, Чапаева 38−44, 41−47.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в доме по адресу.

Кудрявцева 32.

Отключение электричества в этом же районе планируется в домах:

— пр. Ленина 20 с 8 до 18 часов;.

— Артиллерийская 98, 100, 100-в с 8 до 12 часов;.

— Танкистов 189, 189-а, 191, 193, 193-а с 8. до 18 часов;.

— Квартал ограниченый улицами: Вязовая — Загорская — Комарова — Мамина — Танкистов — Мамина — 2-я Щербаковская с 8 до 18 часов;.

— ч/с: Кирпичная, Плотничная, пер-ки 1-й, 2-ой Плотничные, Линейная 1−49 с 8 до 18 часов.

В Центральном районе не будет света с 8 до 18 часов в домах по адресам: