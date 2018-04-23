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07:57 (мск), источник: Zakon.kz

Любителям чтения придется раскошелиться

После нескольких лет упадка, полиграфии наращивают объемы производства.

Цены на учебники и справочники подскочили на 8% за год, газеты подорожали на 7%, передает Zakon.kz со ссылкой на Info Finprom.kz.

За I квартал текущего года полиграфические предприятия выпустили продукции на 11 млрд тг — это сразу на 39,8% больше, чем годом ранее.

Основной объем производства в сфере печати и воспроизведения записанных материалов сконцентрирован в культурной столице — 71,4%. За январь-март текущего года в Алматы было произведено печатной продукции на 7,9 млрд тг, годом ранее — 5,1 млрд тг (прирост 55,1%).

Следом идет Астана (6,5%), в которой типографские компании произвели продукции на 719,7 млн тг; годом ранее 563,1 млн тг (прирост — 27,8%). Замыкает тройку лидеров Карагандинская область (3,1%) с объемами производства в 343 млн тг, годом ранее было 362,3 млн тг (прирост — 5,3%).

В тоже время, лидерами по росту объемов производства стали компании из ЮКО — прирост за год (март 2017−2018) — более чем в два раза, с 147,5 до 310,2 млн тг.

Если позитивная тенденция, намерившаяся в первом квартале, сохранится до конца года, есть вероятность, что текущий год переломит негативный тренд прошлых лет.

Ранее, по итогам 2017 года, компании в секторе выпустили продукции общим объемом всего на 45,7 млрд тг, против 51,3 млрд тг годом ранее, и 56 млрд тг — в 2015.

Розничные цены на учебно-справочную литературу и еженедельные газеты выросли за год на 7,9% и 6,6% соответственно.

Учебные материалы и справочники дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны стоят в Астане — 1800 тг (годом ранее — 1693 тг), Кокшетау — 1752 тг (годом ранее — 1509 тг) и Актобе — 1604 тг (годом ранее — 1482 тг).

Ежедневные газеты дороже всего приходится покупать жителям Атырау (133 тг, +9% за год), Семея (118 тг, +3,5% за год) и Усть-Каменогорска (+0,9% за год).
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