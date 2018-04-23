Казахстанцы не обуты: собственное производство продолжает сокращаться
По итогам
По итогам
По итогам I квартала текущего года казахстанские обувные компании произвели 145,3 тысячи пар обуви — на 16,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.
Почти треть производства приходится на Алматы — 46,4 тыс. пар обуви, сразу на 45,3% меньше, чем в прошлом году. Здесь работают такие компании, как АО «Жетысу», Алматинский завод резиновой обуви «Арго», ТОО «Дархан-МНМ»
Казахстанские производители практически не представлены на рынке.
В первый месяц весны мужская кроссовая обувь стоила в розничных точках продаж в среднем 10,7 тыс. тг — на 8,2% дороже, чем годом ранее.
Женские туфли подорожали
В общем по всем типам обуви удорожание год к году составило 10−11%. Для сравнения, в целом уровень потребительских цен за год вырос на 6,6%.