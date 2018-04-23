Казахстанцы не обуты: собственное производство продолжает сокращаться

По итогам I квартала текущего года казахстанские обувные компании произвели 145,3 тысячи пар обуви — на 16,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Почти треть производства приходится на Алматы — 46,4 тыс. пар обуви, сразу на 45,3% меньше, чем в прошлом году. Здесь работают такие компании, как АО «Жетысу», Алматинский завод резиновой обуви «Арго», ТОО «Дархан-МНМ» и т. д.

Казахстанские производители практически не представлены на рынке.

Так, по итогам января-февраля, местные производители обеспечили всего 2,6% спроса, годом ранее было 2,8%.

В первый месяц весны мужская кроссовая обувь стоила в розничных точках продаж в среднем 10,7 тыс. тг — на 8,2% дороже, чем годом ранее.

Женские туфли подорожали год-к-году на 6,8%, до 16,2 тыс. тг, девичьи — на 7,1%, до 5,8 тыс. тг, детская кроссовая обувь — сразу на 9,5%, до 6 тыс. тг.