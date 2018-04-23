В Краснодаре Зиповское кольцо начали перестраивать в перекресток
На месте работ 23 апреля побывал мэр Евгений Первышов.
На месте работ 23 апреля побывал мэр Евгений Первышов.
Главе города рассказали о том, насколько после перестроения улучшится качество движения. По словам экспертов, основная проблема на кольце была
Решено уйти от кольцевого движения и создать
Работы планируют завершить в конце июля, сообщается на странице помощника мэра Владимира Вербицкого в Facebook.
Зеленый островок в форме круга уменьшат в размерах и преобразуют в треугольник, второй малый зеленый островок по улице Офицерской ближе Колхозной уберут полностью. За счет этого будет создана возможность организации прямого проезда при движении с улицы Колхозной на Офицерскую в сторону Красной и постоянного правого поворота при движении по улице Колхозной в сторону Ростовского шоссе. По оценкам специалистов, новая схема организации дорожного движения позволит улучшить пропускную способность перекрестка.
Сейчас на перекрестке улицы Офицерской и Ростовского шоссе ведут подготовительные мероприятия — пересадку зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ, перенос троллейбусной контактной сети.
Евгений Первышов подчеркнул, что Зиповское кольцо — важный транспортный узел, так как обеспечивает пропуск транспорта на въезд в город с Ростовского шоссе и в центр — со стороны новых густонаселенных микрорайонов по Московской и
Полного перекрытия движения по кольцу не потребуется. Возможно временное ограничение движения. Основную часть работ проведут в ночное время, сообщает
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