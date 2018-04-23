В Краснодаре Зиповское кольцо начали перестраивать в перекресток

Главе города рассказали о том, насколько после перестроения улучшится качество движения. По словам экспертов, основная проблема на кольце была из-за того, что транспорт перекрывал левый поворот и выезд на Ростовское шоссе. Из-за этого образовывались пробки.

Решено уйти от кольцевого движения и создать Т-образный перекресток. Теперь со стороны улицы Колхозной выезд на Ростовское шоссе будет осуществляться с трех полос без светофорного регулирования.

Работы планируют завершить в конце июля, сообщается на странице помощника мэра Владимира Вербицкого в Facebook.

Зеленый островок в форме круга уменьшат в размерах и преобразуют в треугольник, второй малый зеленый островок по улице Офицерской ближе Колхозной уберут полностью. За счет этого будет создана возможность организации прямого проезда при движении с улицы Колхозной на Офицерскую в сторону Красной и постоянного правого поворота при движении по улице Колхозной в сторону Ростовского шоссе. По оценкам специалистов, новая схема организации дорожного движения позволит улучшить пропускную способность перекрестка.

Сейчас на перекрестке улицы Офицерской и Ростовского шоссе ведут подготовительные мероприятия — пересадку зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ, перенос троллейбусной контактной сети.

Евгений Первышов подчеркнул, что Зиповское кольцо — важный транспортный узел, так как обеспечивает пропуск транспорта на въезд в город с Ростовского шоссе и в центр — со стороны новых густонаселенных микрорайонов по Московской и Восточно-Кругликовской. Поэтому необходимо минимизировать ограничения движения на время проведения работ.

Полного перекрытия движения по кольцу не потребуется. Возможно временное ограничение движения. Основную часть работ проведут в ночное время, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.