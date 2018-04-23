Кредитный кризис зарождается на казахстанском строительном рынке — эксперты
На строительном рынке вновь зарождается кредитный кризис. За пять месяцев доля просроченной задолженности выросла с 15 до 28 процентов, сообщает Ranking.kz.
На строительном рынке вновь зарождается кредитный кризис. За пять месяцев доля просроченной задолженности выросла с 15 до 28 процентов, сообщает Ranking.kz.
Для сравнения в целом по кредитному портфелю БВУ просрочка составляет всего 9,2 процента.
После этого кредитование строительства вошло в многолетнюю стагнацию. Если в 2009 году строительный сектор в портфеле банков занимал 20 процентов, то на текущий момент всего 7,3 процента.
Чистый портфель кредитов в строительный сектор (без просрочки) с сентября 2017 года по февраль 2018 сократился на 22 процента до 658,5 миллиардов тенге. У строительных компаний доступ к кредитным ресурсам банков резко ограничивается.
Ипотечный рынок в начале года взял паузу. Если во втором полугодии 2017 года ежемесячно ипотека росла в среднем на 1,5 процента, то в 2018 году динамика пропала: в январе месячный рост всего 0,4 процента, в феврале зафиксирован отскок вниз на 1,4 процента.