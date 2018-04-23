Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы боятся: РФ может окончательно порвать с ЕС - эксперт
Что будет, если «закончились права»
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
09:39 (мск), источник: Tengrinews

Кредитный кризис зарождается на казахстанском строительном рынке — эксперты

На строительном рынке вновь зарождается кредитный кризис. За пять месяцев доля просроченной задолженности выросла с 15 до 28 процентов, сообщает Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

Для сравнения в целом по кредитному портфелю БВУ просрочка составляет всего 9,2 процента.

Такой всплеск токсичных кредитов в отрасли впервые наблюдался в период зарождения большого кризиса в жилстрое в середине 2009 года, когда за 5 месяцев доля просроченной задолженности подскочила с 10 до 22 процента.

После этого кредитование строительства вошло в многолетнюю стагнацию. Если в 2009 году строительный сектор в портфеле банков занимал 20 процентов, то на текущий момент всего 7,3 процента.

Чистый портфель кредитов в строительный сектор (без просрочки) с сентября 2017 года по февраль 2018 сократился на 22 процента до 658,5 миллиардов тенге. У строительных компаний доступ к кредитным ресурсам банков резко ограничивается.

По оперативным данным в общем объеме инвестиций в жилищное строительство вес банковских кредитов составил в первом квартале 2018 года всего 3,1 процента, в 2017 было 4,3 процента, в 2016 — 5,5 процента.

Ипотечный рынок в начале года взял паузу. Если во втором полугодии 2017 года ежемесячно ипотека росла в среднем на 1,5 процента, то в 2018 году динамика пропала: в январе месячный рост всего 0,4 процента, в феврале зафиксирован отскок вниз на 1,4 процента.

Все новости региона
Грабители в масках ворвались в дом жителя ЮКО, где были дети
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
На поддельном сайте туристы оформляли визы в пять раз дороже
Стало известно, как Польша будет защищаться от российских ракет
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
В Крыму задержали украинца с оружием
Эминем отметил 10 лет трезвости
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь