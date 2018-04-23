Кредитный кризис зарождается на казахстанском строительном рынке — эксперты

Источник: Tengrinews

Для сравнения в целом по кредитному портфелю БВУ просрочка составляет всего 9,2 процента.

Такой всплеск токсичных кредитов в отрасли впервые наблюдался в период зарождения большого кризиса в жилстрое в середине 2009 года, когда за 5 месяцев доля просроченной задолженности подскочила с 10 до 22 процента.

После этого кредитование строительства вошло в многолетнюю стагнацию. Если в 2009 году строительный сектор в портфеле банков занимал 20 процентов, то на текущий момент всего 7,3 процента.

Чистый портфель кредитов в строительный сектор (без просрочки) с сентября 2017 года по февраль 2018 сократился на 22 процента до 658,5 миллиардов тенге. У строительных компаний доступ к кредитным ресурсам банков резко ограничивается.

По оперативным данным в общем объеме инвестиций в жилищное строительство вес банковских кредитов составил в первом квартале 2018 года всего 3,1 процента, в 2017 было 4,3 процента, в 2016 — 5,5 процента.