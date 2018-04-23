Трасса «Таврида» построена почти на треть

Источник: РИА "Новости"

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«В настоящее время общая готовность объекта составляет 29%. На 1−4 этапах заасфальтировано 88 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. На 5, 6 и 7 этапах к укладке асфальта пока не приступали», — уточнили в комитете.

На сегодняшний день строительство ведется на всех семи этапах. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1−4 этапы, 190 км) движение по автодороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.