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11:12 (мск), источник: РИА Крым

Трасса «Таврида» построена почти на треть

КЕРЧЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Общая готовность трассы «Таврида» в Крыму в настоящее время составляет 29%. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета дорожного хозяйства Республики.

Источник: РИА "Новости"
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«В настоящее время общая готовность объекта составляет 29%. На 1−4 этапах заасфальтировано 88 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. На 5, 6 и 7 этапах к укладке асфальта пока не приступали», — уточнили в комитете.

На сегодняшний день строительство ведется на всех семи этапах. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1−4 этапы, 190 км) движение по автодороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

На строительстве задействованы свыше тысячи единиц техники и более 3 тыс человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме в соответствии с графиком. На строительстве 'Тавриды работают специалисты практически из всех регионов России. На сегодняшний день приблизительно половина сотрудников как рабочих специальностей, так и инженерно-технических работников — это жители полуострова.

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