Трасса «Таврида» построена почти на треть
КЕРЧЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Общая готовность трассы «Таврида» в Крыму в настоящее время составляет 29%. Об этом сообщили в
КЕРЧЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Общая готовность трассы «Таврида» в Крыму в настоящее время составляет 29%. Об этом сообщили в
«В настоящее время общая готовность объекта составляет 29%. На 1−4 этапах заасфальтировано 88 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя
На сегодняшний день строительство ведется на всех семи этапах. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1−4 этапы, 190 км) движение по автодороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
На строительстве задействованы свыше тысячи единиц техники и более 3 тыс человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме в соответствии с графиком. На строительстве 'Тавриды работают специалисты практически из всех регионов России. На сегодняшний день приблизительно половина сотрудников как рабочих специальностей, так и