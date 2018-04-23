Кишинев и Тирасполь договорились: В Дубоссарском районе фермеры вновь получили свободный доступ к своим земельным участкам

О результатах правительства в этой области представители Политического бюро по реинтеграции сообщили местным администрациям в Кочиерах, Кошнице, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Пырыта, а также экономическим агентам Дубоссарского района.
В сообщении правительства сказано, что безусловный доступ владельцев земельных участков был получен на 20 лет. Их использование начнется 1 августа 2018 года, а сертификаты будут выдано в скором времени.
Напомним, с 2014 года владельцы этих участков доступа к ним не имели, с тех пор разрешения на использование выдавались ежегодно. В правительстве заявили, что сконцентрированы на достижении конкретных результатов для молдавских граждан по оба берега Днестра.