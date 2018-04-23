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11:19 (мск), источник: Volga News

На содержание территории около стадиона «Самара Арена» выделят 60 млн рублей

В пятницу, 11 мая, определят компанию, которая будет вести работу по содержанию территории около стадиона «Самара-Арена», сообщается на сайте госзакупок.

На это из областного бюджета выделят 60 млн рублей.

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Работы будут вестись в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и ул. Демократической.

Подрядчик должен будет до 30 июля убирать территорию, выполнять текущий ремонт покрытия дорог, площадей и тротуаров, проводить обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от мусора, а также обслуживать уличное освещение, туалетные кабины и проводить обработку территории.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 7 мая.

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