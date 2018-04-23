На содержание территории около стадиона «Самара Арена» выделят 60 млн рублей

Подрядчик должен будет до 30 июля убирать территорию, выполнять текущий ремонт покрытия дорог, площадей и тротуаров, проводить обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от мусора, а также обслуживать уличное освещение, туалетные кабины и проводить обработку территории.