На содержание территории около стадиона «Самара Арена» выделят 60 млн рублей
В пятницу, 11 мая, определят компанию, которая будет вести работу по содержанию территории около стадиона «Самара-Арена», сообщается на сайте госзакупок.
В пятницу, 11 мая, определят компанию, которая будет вести работу по содержанию территории около стадиона «Самара-Арена», сообщается на сайте госзакупок.
На это из областного бюджета выделят 60 млн рублей.
Работы будут вестись в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и ул. Демократической.
Подрядчик должен будет до 30 июля убирать территорию, выполнять текущий ремонт покрытия дорог, площадей и тротуаров, проводить обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от мусора, а также обслуживать уличное освещение, туалетные кабины и проводить обработку территории.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 7 мая.