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11:19 (мск), источник: Sputnik.md

Что в Кишиневе придет на смену троллейбусам

Мэрия Кишинева закупит новый вид общественного транспорта, он появится на улицах города уже в мае.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Очевидно, что в ближайшем будущем в Кишиневе будут курсировать электробусы.

Мэрия Кишинева планирует закупить у белорусской компании этот экологический вид транспорта. Об этом заявила на заседании руководителей городских управлений и служб города и.о. мэра молдавской столицы Сильвия Раду.

«Сначала мы протестируем электробусы, а затем будет принято решение стоит их закупать или нет», — уточнила она.

Раду также добавила, что администрация Бухареста подарила Кишиневу автобусы. Они тоже будут частью общественного транспорта.

Электробусы — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого хранится на борту в накопителе с возможностью подзарядки.

В Белоруссии электробусы производит предприятие «Белкоммунмаш». Этот вид транспорта выгоден тем, что не выбрасывает токсичные вещества, к тому же у них низкий уровень шума.

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