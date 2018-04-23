Что в Кишиневе придет на смену троллейбусам
Мэрия Кишинева закупит новый вид общественного транспорта, он появится на улицах города уже в мае.
Мэрия Кишинева закупит новый вид общественного транспорта, он появится на улицах города уже в мае.
КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Очевидно, что в ближайшем будущем в Кишиневе будут курсировать электробусы.
Мэрия Кишинева планирует закупить у белорусской компании этот экологический вид транспорта. Об этом заявила на заседании руководителей городских управлений и служб города и.о. мэра молдавской столицы Сильвия Раду.
«Сначала мы протестируем электробусы, а затем будет принято решение стоит их закупать или нет», — уточнила она.
Раду также добавила, что администрация Бухареста подарила Кишиневу автобусы. Они тоже будут частью общественного транспорта.
Электробусы — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого хранится на борту в накопителе с возможностью подзарядки.
В Белоруссии электробусы производит предприятие «Белкоммунмаш». Этот вид транспорта выгоден тем, что не выбрасывает токсичные вещества, к тому же у них низкий уровень шума.