Что в Кишиневе придет на смену троллейбусам

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Очевидно, что в ближайшем будущем в Кишиневе будут курсировать электробусы.

Мэрия Кишинева планирует закупить у белорусской компании этот экологический вид транспорта. Об этом заявила на заседании руководителей городских управлений и служб города и.о. мэра молдавской столицы Сильвия Раду.

«Сначала мы протестируем электробусы, а затем будет принято решение стоит их закупать или нет», — уточнила она.

Раду также добавила, что администрация Бухареста подарила Кишиневу автобусы. Они тоже будут частью общественного транспорта.

Электробусы — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого хранится на борту в накопителе с возможностью подзарядки.