Национальная авиакомпания начала распродажу техники
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о начале реализации самолетов, вертолетов, а также авиационных двигателей.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о начале реализации самолетов, вертолетов, а также авиационных двигателей.
Причиной распродажи, согласно сообщению НАК, стала унификация
Так желающие смогут приобрести самолеты марок Ил-76тд Uk76821, Ил-76тд Uk76794, Ил-76тд Uk76793 и некоторые другие.
Кроме того, к продаже представлены вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, ранее принадлежавшие Авиакомпании специальных работ. Вся техника находится в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии.
Также реализуются авиационные двигатели нескольких марок. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте авиакомпании.