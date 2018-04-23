Национальная авиакомпания начала распродажу техники

Так желающие смогут приобрести самолеты марок Ил-76тд Uk76821, Ил-76тд Uk76794, Ил-76тд Uk76793 и некоторые другие.

Кроме того, к продаже представлены вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, ранее принадлежавшие Авиакомпании специальных работ. Вся техника находится в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии.