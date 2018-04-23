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11:20 (мск), источник: Podrobno.uz

Национальная авиакомпания начала распродажу техники

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о начале реализации самолетов, вертолетов, а также авиационных двигателей.

Источник: Podrobno.uz

Причиной распродажи, согласно сообщению НАК, стала унификация самолетно-моторного парка.

Так желающие смогут приобрести самолеты марок Ил-76тд Uk76821, Ил-76тд Uk76794, Ил-76тд Uk76793 и некоторые другие.

Кроме того, к продаже представлены вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, ранее принадлежавшие Авиакомпании специальных работ. Вся техника находится в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии.

Также реализуются авиационные двигатели нескольких марок. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

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