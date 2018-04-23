Наценка 30%: Овсянников требует снизить цены в торговых сетях Севастополя

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.

По словам губернатора города-героя, формально наценка на продукты питания в торговых сетях находится на допустимом уровне.

«Но происходит другой механизм получения заработка — то, как формируются условия ценообразования с поставщиком. Дело не в наценке, а в условиях возврата продукции, условиях авансирования, оплаты. В результате наценка может достигать 30−40%. Мы все эти схемы знаем. Прошу в мае провести массовую проверку, как в прошлом году и обратить внимание на недопустимость таких подходов», — отметил губернатор.

Овсянников подчеркнул, что после подписания соглашения с торговыми сетями цены должны снизиться на несколько процентов.

«Надо было подписать соглашение о снижении цен — не на 25%, пусть на 2−3%», — заключил он.

Недавно правительство Севастополя подписало с торговыми сетями меморандум, согласно которому торговые сети обязуются устанавливать нулевую или минимальную торговую наценку на социально значимые продукты питания первой необходимости, в том числе мясо, крупы, масло, мука, молочные продукты, овощи — всего 23 наименования.