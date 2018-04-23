В челябинском магазине продавали поддельный сыр

Одна из компаний-производителей сыра подделала упаковку под известную марку, однако фальсифицированную продукцию вычислили по вкусу, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России по Челябинской области.

— В 2017 году в торговую сеть ООО «Молл» поступил сыр с названием «Тильзитэр-НТ». Его упаковка была очень похожей на упаковку известного производителя. При этом, по документам, создавалось впечатление, что товар поставляет настоящий производитель, а на упаковке стояло название другой фирмы, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе Челябинского УФАС.