В челябинском магазине продавали поддельный сыр
УФАС хотела наказать поставщика, но тот покаялся и примирился с производителем оригинала.
УФАС хотела наказать поставщика, но тот покаялся и примирился с производителем оригинала.
Одна из
— В 2017 году в торговую сеть ООО «Молл» поступил сыр с названием «Тильзитэр-НТ». Его упаковка была очень похожей на упаковку известного производителя. При этом, по документам, создавалось впечатление, что товар поставляет настоящий производитель, а на упаковке стояло название другой фирмы, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
Помимо этого, сыр оказался плохого качества, что подтвердила проверка Россельхознадзора.
Настоящий производитель сыра пожаловался на обнаглевшего конкурента в УФАС. Антимонопольная служба признала, что действия поставщика нарушают закон. Однако в ходе рассмотрения дела стороны примирились и производитель фальсификата избежал наказания.