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13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В челябинском магазине продавали поддельный сыр

УФАС хотела наказать поставщика, но тот покаялся и примирился с производителем оригинала.

Одна из компаний-производителей сыра подделала упаковку под известную марку, однако фальсифицированную продукцию вычислили по вкусу, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России по Челябинской области.

— В 2017 году в торговую сеть ООО «Молл» поступил сыр с названием «Тильзитэр-НТ». Его упаковка была очень похожей на упаковку известного производителя. При этом, по документам, создавалось впечатление, что товар поставляет настоящий производитель, а на упаковке стояло название другой фирмы, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе Челябинского УФАС.

Помимо этого, сыр оказался плохого качества, что подтвердила проверка Россельхознадзора.

Настоящий производитель сыра пожаловался на обнаглевшего конкурента в УФАС. Антимонопольная служба признала, что действия поставщика нарушают закон. Однако в ходе рассмотрения дела стороны примирились и производитель фальсификата избежал наказания.

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