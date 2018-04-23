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17Time 100
12:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Бизнесу Челябинска дадут шанс строить объекты к саммитам ШОС и БРИКС

Бизнесменам Челябинска области будет предоставлена возможность принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в регионе в 2020 году.

Источник: Reuters

Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел губернатор Борис Дубровский.

Как доложил первый замминистра минэкономразвития области Антон Бахаев, в ближайшее время будет организована встреча представителей бизнеса Челябинска и всех руководителей объектов строительства, которые ведутся в рамках подготовки к саммитам.

Предпринимателям расскажут о закупочной политике, о требованиях к участию в тендерах. Цель — наладить диалог, дать челябинскому бизнесу возможность принять участие в строительстве.

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