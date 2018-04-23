В Магнитогорске предприятие погасило 1,9 млн долгов по зарплате

После проведения прокурорской проверки предприятие «Мехколонна 303» в Магнитогорске (Челябинская область) погасило 1,9 млн долгов по зарплате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что компания не выплачивала заработную плату с ноября по декабрь 2017 года. В отношении юрлица и гендиректора фирмы были возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), на имя руководителя общества внесено представление и объявлено предостережение.