В Магнитогорске предприятие погасило 1,9 млн долгов по зарплате
Компания не платила работникам с ноября по декабрь 2017 года.
Компания не платила работникам с ноября по декабрь 2017 года.
После проведения прокурорской проверки предприятие «Мехколонна 303» в Магнитогорске (Челябинская область) погасило 1,9 млн долгов по зарплате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Установлено, что компания не выплачивала заработную плату с ноября по декабрь 2017 года. В отношении юрлица и гендиректора фирмы были возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), на имя руководителя общества внесено представление и объявлено предостережение.
После рассмотрения административных дел виновные лица оштрафованы, а финансовый директор привлечен к дисциплинарной ответственности. Задолженность по зарплате полностью погашена.