Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Купите это немедленно: 10 жемчужин детского гардероба
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Особняк Жанны Фриске уйдёт с молотка из-за долгов - СМИ
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
14:41 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске предприятие погасило 1,9 млн долгов по зарплате

Компания не платила работникам с ноября по декабрь 2017 года.

После проведения прокурорской проверки предприятие «Мехколонна 303» в Магнитогорске (Челябинская область) погасило 1,9 млн долгов по зарплате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что компания не выплачивала заработную плату с ноября по декабрь 2017 года. В отношении юрлица и гендиректора фирмы были возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), на имя руководителя общества внесено представление и объявлено предостережение.

После рассмотрения административных дел виновные лица оштрафованы, а финансовый директор привлечен к дисциплинарной ответственности. Задолженность по зарплате полностью погашена.

Все новости региона
 В Челябинске торжественно открыли «Вахту памяти»
В Пластовском районе маршрутка столкнулась с грузовиком и иномаркой
К протестам в Ереване присоединились военные
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение при атаке на Сирию
Россияне назвали идеальную зарплату
Кудрин оценил возможность «адекватного» ответа на санкции США
Куда россияне поедут отдыхать летом
ЦБ ожидает «резкий рост» зарплат бюджетников
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь