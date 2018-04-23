Уфимцев приглашают на ярмарку разнопрофильных вакансий

Источник: Башинформ

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых соискателям вакансий — администратор, бетонщик, водитель, инженер, кондуктор, кондитер, кровельщик, каменщик, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медицинские сестры, менеджер, мойщик посуды, преподаватель, плотник, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, сборщик мебели, слесарь-сантехник, тракторист, токарь, штукатур, электрогазосварщик, электрик и другие рабочие места.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.