Уфимцев приглашают на ярмарку разнопрофильных вакансий
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 26 апреля состоится ярмарка вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 26 апреля состоится ярмарка вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых соискателям вакансий — администратор, бетонщик, водитель, инженер, кондуктор, кондитер, кровельщик, каменщик, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медицинские сестры, менеджер, мойщик посуды, преподаватель, плотник, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, сборщик мебели,
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.