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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на ярмарку разнопрофильных вакансий

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 26 апреля состоится ярмарка вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.

Источник: Башинформ

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых соискателям вакансий — администратор, бетонщик, водитель, инженер, кондуктор, кондитер, кровельщик, каменщик, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медицинские сестры, менеджер, мойщик посуды, преподаватель, плотник, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, сборщик мебели, слесарь-сантехник, тракторист, токарь, штукатур, электрогазосварщик, электрик и другие рабочие места.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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