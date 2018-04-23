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14:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Темпы строительства жилья в Башкирии снижаются

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые три месяца текущего года в Башкирии построено за счет всех источников финансирования 369,3 тысячи квадратных метров жилья. Это на 10 процентов меньше, чем год назад, сообщает Башкортостанстат.

Источник: Башинформ

Традиционно больше всего введенных жилых домов пришлось на индивидуальных застройщиков — в общей сложности свыше 290 тысяч квадратных метров общей площади. Доля предприятий и организаций превысила в республике, соответственно, 79 тысяч «квадратов» жилья.

Как сообщало агентство «Башинформ», по итогам первого квартала 2018 года в категории «Все типы квартир» один «квадрат» на первичном рынке жилья в республике обошелся покупателям в 54,6 тысячи рублей.

Квартиры среднего или типового качества оценивались в 49,1 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенного — в 59,3.

На вторичном рынке жилья стоимость квартир в Башкирии несколько ниже — 51,6 тысячи рублей за «квадрат». Квартиры низкого качества еще дешевле — 45,2 тысячи за «квадрат», среднего качества — 51, улучшенного — 54 тысячи рублей.

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