Темпы строительства жилья в Башкирии снижаются

Традиционно больше всего введенных жилых домов пришлось на индивидуальных застройщиков — в общей сложности свыше 290 тысяч квадратных метров общей площади. Доля предприятий и организаций превысила в республике, соответственно, 79 тысяч «квадратов» жилья.
Как сообщало агентство «Башинформ», по итогам первого квартала 2018 года в категории «Все типы квартир» один «квадрат» на первичном рынке жилья в республике обошелся покупателям в 54,6 тысячи рублей.
Квартиры среднего или типового качества оценивались в 49,1 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенного — в 59,3.
На вторичном рынке жилья стоимость квартир в Башкирии несколько ниже — 51,6 тысячи рублей за «квадрат». Квартиры низкого качества еще дешевле — 45,2 тысячи за «квадрат», среднего качества — 51, улучшенного — 54 тысячи рублей.