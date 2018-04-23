Темпы строительства жилья в Башкирии снижаются

Источник: Башинформ

Традиционно больше всего введенных жилых домов пришлось на индивидуальных застройщиков — в общей сложности свыше 290 тысяч квадратных метров общей площади. Доля предприятий и организаций превысила в республике, соответственно, 79 тысяч «квадратов» жилья.

Как сообщало агентство «Башинформ», по итогам первого квартала 2018 года в категории «Все типы квартир» один «квадрат» на первичном рынке жилья в республике обошелся покупателям в 54,6 тысячи рублей.

Квартиры среднего или типового качества оценивались в 49,1 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенного — в 59,3.