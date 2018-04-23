Власти Татарстана разрешили повысить цены на бензин. Но не так сильно, как хотели АЗС

В минувшую пятницу в управлении рационального использования топливно-энергетических ресурсов при правительстве РТ прошло заседание рабочей группы по мониторингу цен на моторные топлива в Татарстане, в итоге участники рабочей группы приняли решение: повышение возможно, но не столь существенное.
Цена АИ-95 может вырасти на 60 копеек — до 40,9 рубля за литр, АИ-92 подорожает на 80 копеек — до 38,2 рубля, АИ-80 прибавит рубль — до 36,5 рублей, а летнее дизельного топливо будет стоить 40 рублей за литр.
Напомним, Ассоциация предприятий нефтепродуктообеспечения РТ предлагала следующие розничные цены на нефтепродукты: «Премиум» АИ-95 — 42,50 руб./литр; «Регуляр» АИ-92 — 41 руб./литр; «Нормаль» АИ-80 — 38,50 руб./литр; дизельное межсезонное топливо — 42,50 руб./литр.
Начальник управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ Роберт Гилязиев напомнил, что последнее повышение цен на моторное топливо в РТ произошло 23 декабря 2017 года. С тех пор четыре месяца они держались примерно на одном уровне.
— Члены рабочей группы, а это субъекты нефтепродуктообеспечения, представители аппарата кабмина — пришли к выводу, что цены на топливо на наших АЗС оставаться на прежнем уровне не могут. Так как и на май понижения отпускных цен не ожидается, — отметил Гилязиев.
Многие казанские АЗС уже начали переписывать ценники.
Ранее стало известно, что оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года, сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы.