Власти Татарстана разрешили повысить цены на бензин. Но не так сильно, как хотели АЗС

Источник: Prokazan.ru

В минувшую пятницу в управлении рационального использования топливно-энергетических ресурсов при правительстве РТ прошло заседание рабочей группы по мониторингу цен на моторные топлива в Татарстане, в итоге участники рабочей группы приняли решение: повышение возможно, но не столь существенное.

Цена АИ-95 может вырасти на 60 копеек — до 40,9 рубля за литр, АИ-92 подорожает на 80 копеек — до 38,2 рубля, АИ-80 прибавит рубль — до 36,5 рублей, а летнее дизельного топливо будет стоить 40 рублей за литр.

Напомним, Ассоциация предприятий нефтепродуктообеспечения РТ предлагала следующие розничные цены на нефтепродукты: «Премиум» АИ-95 — 42,50 руб./литр; «Регуляр» АИ-92 — 41 руб./литр; «Нормаль» АИ-80 — 38,50 руб./литр; дизельное межсезонное топливо — 42,50 руб./литр.

Начальник управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ Роберт Гилязиев напомнил, что последнее повышение цен на моторное топливо в РТ произошло 23 декабря 2017 года. С тех пор четыре месяца они держались примерно на одном уровне.

— Члены рабочей группы, а это субъекты нефтепродуктообеспечения, представители аппарата кабмина — пришли к выводу, что цены на топливо на наших АЗС оставаться на прежнем уровне не могут. Так как и на май понижения отпускных цен не ожидается, — отметил Гилязиев.

Многие казанские АЗС уже начали переписывать ценники.