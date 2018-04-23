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14:38 (мск), источник: Kazinform

Для поездов «Тальго» отремонтируют железную дорогу до Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На участке железной дороги от станции Есиль до станции Тобол произведут капитальный ремонт, чтобы в дальнейшем решить вопрос с пропуском на этих дорогах скоростных поездов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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Как сообщил директор филиала АО «КТЖ — Грузовые перевозки» — «Костанайское отделение грузовых перевозок» Берик Кайдаров в ходе аппаратного совещания, в этом году по Костанайскому отделению грузовых перевозок в рамках инвестбюджета планируется проведение капитального ремонта пути общей протяженностью 74 км на участке от станции Есиль до станции Тобол. На эти цели запланировано порядка 4 миллиардов тенге.

Аким области Архимед Мухамбетов поинтересовался, решит ли это вопрос с пропуском скоростных поездов «Тальго».

«Мы ранее проводили переговоры с руководством КТЖ, что они должны отремонтировать дорогу от Костаная в сторону Астаны, чтобы пустить вагоны “Тальго”. Потому что все поезда, которые идут из западных регионов, не заезжают в Костанай, а только до Тобола. Это создаёт неудобство для наших жителей, они из Тобола до Костаная 2 часа потом добираются. Планируемый к ремонту этот участок?» — поинтересовался аким области.

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Как отметил Б. Кайдаров, вопрос о необходимости ремонта участка железной дороги от Тобола до Костаная поднимается не первый год.

«Последние 5−6 лет мы просим капитальный ремонт по данному участку — от Тобола до Костаная. Потому что он уже с большим перепробегом. Есть большие ограничения по скорости, что не позволяет эффективно использовать поезда «Тальго», — сообщил Б. Кайдаров.

В 2019 году, по словам директора Костанайского филиала грузоперевозок КТЖ, планируется обновление участка Костанай-Новоишимская, который также будет задействован при приеме поездов «Тальго».

Архимед Мухамбетов данным ответом остался недоволен. Он поручил костанайским железнодорожникам рассчитать точные данные и по сумме, и по протяжённости необходимого ремонта железнодорожных путей до Костаная для решения вопроса с начальством КТЖ.

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