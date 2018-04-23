В Ростовской области начали строительство Багаевского гидроузла

Источник: РИА Новости

Первый камень в новый объект заложили министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Реализация этого проекта позволит повысить провозную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, решить задачи гарантированного водозабора и приступить к оздоровлению Цимлянского водохранилища», — сказал Соколов.

Голубев в свою очередь добавил, что строительство гидроузла — это часть новой экономики региона, которая даст развитие транспортной системе, а также решит ряд проблем — судоходства, рыбоводства, водоснабжения. «В период реализации проекта много времени было уделено экологической составляющей… Строительство гидроузла позволит решить вопросы сохранения реки Дон», — сказал Голубев.

Он отметил, что на Багаевском гидроузле будут построены рыбоотводные каналы. «Этого нигде не было раньше на других гидроузлах в Волго-Донской системе. Такие рыбоотводные каналы беспрепятственного прохождения здесь будут созданы, что очень актуально», — сказал губернатор, добавив, что правительство намерено сопровождать этот проект.

Багаевский гидроузел призван решить проблемы маловодности Дона, сохранения навигации и повышения уровня воды на участке Дона ниже Кочетовского гидроузла в районе станицы Багаевской.

Проект включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Сообщалось, что стоимость строительства составит порядка 22 миллиардов рублей, а проект будет реализован в 2018—2020 годах.

Активисты-экологи, которые выступали против проекта, указывали на то, что плотина приведет к подтоплению населенных пунктов и уничтожит ценную донскую рыбу. Однако экологическая экспертиза проекта подтвердила его безопасность — берегоукрепительные сооружения в границах строительства гидроузла не позволят произойти затоплению. Кроме того, положение гидроузла обеспечит свободный проход рыбы и позволит удачно расположить рыбопропускные сооружения.