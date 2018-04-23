В Ростовской области начали строительство Багаевского гидроузла

Первый камень в новый объект заложили министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Реализация этого проекта позволит повысить провозную способность
Голубев в свою очередь добавил, что строительство гидроузла — это часть новой экономики региона, которая даст развитие транспортной системе, а также решит ряд проблем — судоходства, рыбоводства, водоснабжения. «В период реализации проекта много времени было уделено экологической составляющей… Строительство гидроузла позволит решить вопросы сохранения реки Дон», — сказал Голубев.
Он отметил, что на Багаевском гидроузле будут построены рыбоотводные каналы. «Этого нигде не было раньше на других гидроузлах в
Проект включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Сообщалось, что стоимость строительства составит порядка 22 миллиардов рублей, а проект будет реализован в 2018—2020 годах.
На сегодняшний день проектные работы первого этапа выполнены полностью. В ходе прохождения госэкспертизы второго этапа были выявлены противоречия в требованиях нормативных документов, в связи с чем прохождение госэкспертизы по объекту было приостановлено. После получения необходимых сведений госэкспертиза проектной документации по объекту будет продолжена. Ориентировочный срок устранения замечаний и прохождения экспертизы, по данным властей региона, 2,5 месяца (июль 2018 года).