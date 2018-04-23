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16:26 (мск), источник: Деловое сообщество

Готовность 98%: южный подъезд Ростова откроют досрочно

К открытию «Ростов-Арены» 13 мая вся дорожная инфраструктура возле стадиона будет работать в полном объеме.

Масштабная реконструкция подъездной дороги к южной столицы подходит к завершению. Меньше двух лет понадобилось городским сластям на создание южной транспортной развязки. 24 апреля министр транспорта РФ Максим Соколов вместе с губернатором Василием Голубевым осмотрели завершающий этап реконструкции южного подъезда Ростова.

После ввода в строй новая развязка увеличит пропускную способность вдвое. 120 тысяч автомобилей в сутки против прежних 60. Построены пойменный мост, въездная и выездная эстакады. Основной ход дороги расширен вдвое, с 4 до 8 полос и уже готов к эксплуатации. К 10 мая строители окончат все работы и демонтируют все строительные объекты, после чего движение по новой дороге будет открыто.

«К тестовому матчу 29 апреля движение будет осуществляться по транспортной развязке. А 13 мая, в день проведения матча открытия на “Ростов-Арене”, вся архитектура южного подъезда будет работать в полном объеме», — прокомментировал глава региона Василий Голубев.

Глава минтранса отдельно отметил важность реализации дорожных проектов вокруг города-миллионника, с учетом поручений Президента РФ Владимира Путина по расширению дорожного строительства. Василий Голубев и Максим Соколов также отсудили строительство второй очереди южного подъезда к Ростову и северного обхода донской столицы.

«Сомнений нет, что работы на последнем транспортном объекте на территории Ростовской области, возводимом к ЧМ, будут выполнены в ближайшее время», — подчеркнул Максим Соколов.

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