Банк Астаны ограничил выдачу денег с депозитов
После критики главы государства, с которой Банк Астаны не согласен, банк опасается оттока денег вкладчиков.
После критики главы государства, с которой Банк Астаны не согласен, банк опасается оттока денег вкладчиков.
АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Банк Астаны установил ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов. Ограничения действуют с 22 апреля по 2 мая текущего года, сообщила
В частности, банк ограничил проведение следующих операций:
переводы с текущих счетов/депозитов между своими счетами, а также в пользу третьих лиц — до 200 000 тенге с одного счета в сутки в интернет и мобильном банкинге; изъятие денежных средств с депозитов в отделениях банка для одного физического лица — до 1 миллиона тенге в неделю.
Паника у клиентов Банка Астаны началась на прошлой неделе, когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев упомянул его среди банков «с ужасными показателями». В Банке Астаны опровергли заявление главы государства и утверждают, что ситуация стабильная.
«Банком не вводятся
В первую очередь, Банк Астаны планирует выплачивать обязательные платежи клиентов в республиканский бюджет, выплаты по зарплатным проектам клиентов и стипендиям. Также уведомляем, что банк планирует исполнять обязательства по вкладам юридических лиц, согласно договорным срокам погашения.
В части исполнения платежей и переводов по текущим счетам юридических лиц, банк будет обслуживать их по мере поступления денежных средств, в том числе от погашения и рефинансирования ссудного портфеля, продажи активов и привлечения новых источников фондирования.
Кроме того, банк обратился в Национальный банк с просьбой о предоставлении экстренной ликвидности. Возможность и условия предоставления займа обсуждаются.