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22:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Банк Астаны ограничил выдачу денег с депозитов

После критики главы государства, с которой Банк Астаны не согласен, банк опасается оттока денег вкладчиков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Банк Астаны установил ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов. Ограничения действуют с 22 апреля по 2 мая текущего года, сообщила пресс-служба банка.

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В частности, банк ограничил проведение следующих операций:

переводы с текущих счетов/депозитов между своими счетами, а также в пользу третьих лиц — до 200 000 тенге с одного счета в сутки в интернет и мобильном банкинге; изъятие денежных средств с депозитов в отделениях банка для одного физического лица — до 1 миллиона тенге в неделю.

Паника у клиентов Банка Астаны началась на прошлой неделе, когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев упомянул его среди банков «с ужасными показателями». В Банке Астаны опровергли заявление главы государства и утверждают, что ситуация стабильная.

«Банком не вводятся какие-либо ограничения на использование платежных дебетовых карт. Все вклады, текущие счета и остатки на карточных счетах физических лиц застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов на сумму до 10 миллионов тенге на одного человека», — говорится в сообщении.

В первую очередь, Банк Астаны планирует выплачивать обязательные платежи клиентов в республиканский бюджет, выплаты по зарплатным проектам клиентов и стипендиям. Также уведомляем, что банк планирует исполнять обязательства по вкладам юридических лиц, согласно договорным срокам погашения.

В части исполнения платежей и переводов по текущим счетам юридических лиц, банк будет обслуживать их по мере поступления денежных средств, в том числе от погашения и рефинансирования ссудного портфеля, продажи активов и привлечения новых источников фондирования.

Кроме того, банк обратился в Национальный банк с просьбой о предоставлении экстренной ликвидности. Возможность и условия предоставления займа обсуждаются.

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