Мэрия Краснодара вернула в собственность восемь участков под незаконными ларьками

«Город заставлен гаражами, торговыми палатками и прочими нестационарными объектами, нередко — самостройными. Необходимо постоянно заниматься этим вопросом. Надо продолжать освобождать город от таких конструкций, приводить территории в порядок и благоустраивать, расширять пешеходные и зеленые зоны», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Сейчас идет оспаривание права собственности на землю и на сами объекты по 33 павильонам, установленным на улицах, в том числе на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской, в районе ТЭЦ. Эти объекты не входят в городскую схему размещения. История их возникновения датируется 2004 годом.

Сейчас по восьми земельным участкам в судах приняты решения о возвращении их в муниципальную собственность. По остальным продолжаются судебные разбирательства.

В 2017 году в Краснодаре демонтировали 119 нестационарных торговых объектов. Около 60 таких объектов сейчас в работе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.