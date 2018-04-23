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18:03 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэрия Краснодара вернула в собственность восемь участков под незаконными ларьками

Администрация Краснодара вернула в муниципальную собственность восемь участков, на которых находились незаконные торговые павильоны.

«Город заставлен гаражами, торговыми палатками и прочими нестационарными объектами, нередко — самостройными. Необходимо постоянно заниматься этим вопросом. Надо продолжать освобождать город от таких конструкций, приводить территории в порядок и благоустраивать, расширять пешеходные и зеленые зоны», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Сейчас идет оспаривание права собственности на землю и на сами объекты по 33 павильонам, установленным на улицах, в том числе на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской, в районе ТЭЦ. Эти объекты не входят в городскую схему размещения. История их возникновения датируется 2004 годом.

Сейчас по восьми земельным участкам в судах приняты решения о возвращении их в муниципальную собственность. По остальным продолжаются судебные разбирательства.

В 2017 году в Краснодаре демонтировали 119 нестационарных торговых объектов. Около 60 таких объектов сейчас в работе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, Краснодар готовит законодательную инициативу в краевое Законодательное собрание по контролю за установкой торговых объектов на придомовых территориях жилых домов.

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