В Воронеже создадут российско-китайское производство электроники
Речь идет о разработке и производстве электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания.
Речь идет о разработке и производстве электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания.
В состав делегации вошли руководители и сотрудники крупных компаний электротехнической отрасли — ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс»,
Как отмечалось на встрече, новое
По словам генерального директора ЗАО «Орбита» Олега Романова, совместное предприятие по разработке и производству электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания уже было представлено
«Думаю, что это предприятие станет началом плодотворного и масштабного сотрудничества в сфере электроники и других, укрепит наши деловые и дружеские связи с представителями Китайской Народной Республики. Мы окажем всю необходимую поддержку как на стадии организации предприятия, так и потом, когда оно начнет работать», — прокомментировал встречу врио губернатора Александр Гусев.