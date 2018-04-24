В Воронеже создадут российско-китайское производство электроники

Источник: Reuters

Российско-китайское предприятие по разработке и производству электротехнического оборудования промышленного и специального назначения появится в Воронеже. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, соглашение о создании предприятия между ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс» и ЗАО «Орбита» было подписано 23 апреля в рамках встречи врио губернатора Воронежской области Александра Гусева с делегацией Китайской Народной Республики (КНР).

В состав делегации вошли руководители и сотрудники крупных компаний электротехнической отрасли — ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс», Восточно-китайского НИИ электронной инженерии и ООО «ЕКУ Электроникс Индастриал». От Воронежской области во встрече, помимо представителей региональной власти, участвовали и.о. представителя МИД России в Воронеже Сергей Лаптев, собственник ЗАО «МЭЛ» и ЗАО «Орбита» Борис Нестеров.

Как отмечалось на встрече, новое российско-китайское предприятие будет создано на базе воронежского ЗАО «Орбита». Договоренности о совместной работе представители ЗАО «Орбита» с китайской стороной достигли в 2917 году, когда участвовали в работе российской делегации под руководством Рособоронэкспорта в КНР. Тогда был подписан Меморандум о намерениях, предусматривающий создание совместного предприятия на территории Воронежа.

По словам генерального директора ЗАО «Орбита» Олега Романова, совместное предприятие по разработке и производству электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания уже было представлено 17—19 апреля на выставке «Экспоэлектроника-2018» в Москве.