Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Что будет, если «закончились права»
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
В стиле танго: Анна Семенович примерила романтичный образ
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
17Time 100
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
13:13 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже создадут российско-китайское производство электроники

Речь идет о разработке и производстве электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания.

Источник: Reuters

Российско-китайское предприятие по разработке и производству электротехнического оборудования промышленного и специального назначения появится в Воронеже. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, соглашение о создании предприятия между ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс» и ЗАО «Орбита» было подписано 23 апреля в рамках встречи врио губернатора Воронежской области Александра Гусева с делегацией Китайской Народной Республики (КНР).

В состав делегации вошли руководители и сотрудники крупных компаний электротехнической отрасли — ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс», Восточно-китайского НИИ электронной инженерии и ООО «ЕКУ Электроникс Индастриал». От Воронежской области во встрече, помимо представителей региональной власти, участвовали и.о. представителя МИД России в Воронеже Сергей Лаптев, собственник ЗАО «МЭЛ» и ЗАО «Орбита» Борис Нестеров.

Как отмечалось на встрече, новое российско-китайское предприятие будет создано на базе воронежского ЗАО «Орбита». Договоренности о совместной работе представители ЗАО «Орбита» с китайской стороной достигли в 2917 году, когда участвовали в работе российской делегации под руководством Рособоронэкспорта в КНР. Тогда был подписан Меморандум о намерениях, предусматривающий создание совместного предприятия на территории Воронежа.

По словам генерального директора ЗАО «Орбита» Олега Романова, совместное предприятие по разработке и производству электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания уже было представлено 17—19 апреля на выставке «Экспоэлектроника-2018» в Москве.

«Думаю, что это предприятие станет началом плодотворного и масштабного сотрудничества в сфере электроники и других, укрепит наши деловые и дружеские связи с представителями Китайской Народной Республики. Мы окажем всю необходимую поддержку как на стадии организации предприятия, так и потом, когда оно начнет работать», — прокомментировал встречу врио губернатора Александр Гусев.

Все новости региона
Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Посол США в РФ заявил о желании Трампа лично общаться с Путиным
Пять открытий, в которые трудно поверить
Песков опроверг данные о 10 триллионах рублей в «плане Путина»
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
Обезьяну окончательно лишили прав на селфи
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
76-летняя бабушка катается по Байкалу на коньках (видео)
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь