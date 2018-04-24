Коммунальники обещают пересчитывать стоимость некачественных услуг

Источник: Комсомольская правда

В конце прошлого года правительство утвердило концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. «Комсомолка» уже писала о ней. Например, белорусов хотели приучить разделять мусор, и первый шаг уже сделали: те, у кого нет мусоропровода, платят за сбор и вывоз отходов меньше.

Недавно в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов рассказал, как продвигается реализация этой самой концепции. Но вначале признался, что с качеством услуг все не так хорошо, и он этим качеством недоволен.

— Услуги могут и должны более качественно оказываться. Проблема существует в обеспечении населения более качественным водоснабжением. Если по городам, по районным центрам проблем особых нет, то сельское население, конечно, страдает в этой части. Подготовлен проект закона о питьевом водоснабжении, который находится в Палате представителей. Предстоит фактически построить более 1200 станций обезжелезивания. Ну и банально навести порядок в эксплуатации инженерных систем, — сказал министр ЖКХ.

Александр Терехов рассказал о возможном нововведении: предоставлять человеку существенную скидку за то, что услуга оказана некачественно.

— Различные есть механизмы, и в настоящее время суть в том, чтобы человеку предоставлять скидку, которая, конечно, должна быть существенная. Чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанные услуги. И таким образом мы будем стимулировать организации к повышению эффективности и оказанию качественных жилищно-коммунальных услуг. Эксперты уже выработали решение. Сейчас проходит стадия согласования с заинтересованными ведомствами, — пояснил министр.

Каким образом собираются пересчитывать стоимость некачественной воды или некачественного отопления? Логично предположить, что людям придется доказывать факт некачественно оказанной услуги. К слову, сейчас тоже можно добиться перерасчета на некоторые ЖКУ. Право это прописано в законе «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Например, если у вас часто ломается лифт и причиной тому — некачественное техобслуживание, можно обратиться в ЖРЭО. Там вам обязаны составить претензионный акт и на его основании произвести перерасчет.

Если вам провели некачественный текущий ремонт в подъезде, надо собрать подписи жильцов и отправить их в ЖРЭО с претензией. Специальная комиссия составит акт, и вам произведут перерасчет. Если некачественно убирается подъезд, это должен зафиксировать сотрудник ЖЭСа, составить акт. И на основании этого документа в следующем месяце жировка станет меньше на определенную сумму. Другое дело, что суммы перерасчета будут, скорее всего, незначительные. Кроме того, вам все равно придется оплатить услугу, а затем заняться оформлением множества бумаг. Но право у вас такое есть.