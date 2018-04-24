Коммунальники обещают пересчитывать стоимость некачественных услуг
Правда, как это будет сделано, пока неизвестно, и чиновники думают над проектом уже давно.
Правда, как это будет сделано, пока неизвестно, и чиновники думают над проектом уже давно.
В конце прошлого года правительство утвердило концепцию развития
Недавно в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр
— Услуги могут и должны более качественно оказываться. Проблема существует в обеспечении населения более качественным водоснабжением. Если по городам, по районным центрам проблем особых нет, то сельское население, конечно, страдает в этой части. Подготовлен проект закона о питьевом водоснабжении, который находится в Палате представителей. Предстоит фактически построить более 1200 станций обезжелезивания. Ну и банально навести порядок в эксплуатации инженерных систем, — сказал министр ЖКХ.
Александр Терехов рассказал о возможном нововведении: предоставлять человеку существенную скидку за то, что услуга оказана некачественно.
— Различные есть механизмы, и в настоящее время суть в том, чтобы человеку предоставлять скидку, которая, конечно, должна быть существенная. Чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанные услуги. И таким образом мы будем стимулировать организации к повышению эффективности и оказанию качественных
Каким образом собираются пересчитывать стоимость некачественной воды или некачественного отопления? Логично предположить, что людям придется доказывать факт некачественно оказанной услуги. К слову, сейчас тоже можно добиться перерасчета на некоторые ЖКУ. Право это прописано в законе «О защите прав потребителей
Если вам провели некачественный текущий ремонт в подъезде, надо собрать подписи жильцов и отправить их в ЖРЭО с претензией. Специальная комиссия составит акт, и вам произведут перерасчет. Если некачественно убирается подъезд, это должен зафиксировать сотрудник ЖЭСа, составить акт. И на основании этого документа в следующем месяце жировка станет меньше на определенную сумму. Другое дело, что суммы перерасчета будут, скорее всего, незначительные. Кроме того, вам все равно придется оплатить услугу, а затем заняться оформлением множества бумаг. Но право у вас такое есть.
А вот как доказать, что из крана льется некачественная вода? Можно предположить, что речь идет о воде из артезианских источников и из поверхностных, то есть из водохранилищ (ее получают, к примеру, жители Фрунзенского и Московского районов Минска). Возможно, те, кто пользуется артезианской водой, просто будут платить по большему тарифу. Напомним, подобное разделение чиновники предлагали еще осенью прошлого года, потому что некоторым людям приходится покупать для готовки бутилированную воду и устанавливать различные фильтры для ее очистки, а это стоит денег.