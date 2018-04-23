Стоимость барреля нефти Brent превысила $75 впервые с ноября 2014 года

Источник: AP 2018

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Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.

К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.