Стоимость барреля нефти Brent превысила $75 впервые с ноября 2014 года
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27%, до $75 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27%, до $75 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.
К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.
При этом курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 0,78%, до 61,88 руб., курс евро евро увеличился на 0,12%, до 75,55 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов.