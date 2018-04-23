Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Что будет, если «закончились права»
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
22:45 (мск), источник: Ведомости

Стоимость барреля нефти Brent превысила $75 впервые с ноября 2014 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27%, до $75 за баррель.

Источник: AP 2018
Читайте также
Нефть поиздержалась

Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.

К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.

При этом курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 0,78%, до 61,88 руб., курс евро евро увеличился на 0,12%, до 75,55 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов.

 «Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс на Балтике
«Я не самый удачливый инвестор»
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Украина намерена запретить вход судов РФ в свои внутренние воды
Россияне назвали идеальную зарплату
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
В США задержали «голого стрелка» из Теннесси
Машков предложил изменить название «Табакерки»
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь