Ничего личного, только алюминий
«Русал» сможет вернуться на мировой рынок только без Олега Дерипаски.
«Русал» сможет вернуться на мировой рынок только без Олега Дерипаски.
Санкции США в отношении «Русала»
Минфин США признал, что санкции в отношении «Русала» могут быть сняты, если Олег Дерипаска прекратит контролировать компанию.
Чиновник также сообщил, что «Русал» подал ходатайство об исключении компании из
Олег Дерипаска и ряд подконтрольных ему компаний, включая холдинг «Базовый элемент» («Базэл»), индустриальную группу En+, «Русал», группу ГАЗ, были включены в
Эти санкции подразумевали немедленный запрет экспорта из США в пользу «Русала» и его структур, но теперь Минфин США разрешил работать с компанией до 23 октября. Поставки нерезидентами США товаров из третьих стран для лиц, попавших в
Смягчению санкций предшествовала встреча 20 апреля Антона Силуанова и Стивена Мнучина на полях сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Предположение «Ъ», что на переговорах министров по санкционной тематике диалог шел о том, что «США не устраивает рост цен на алюминий, Россию — санкции против “Русала”», источник в Белом доме, знакомый с содержанием переговоров, не опроверг. С 6 апреля цены на алюминий резко пошли вверх, но 23 апреля котировки металла с поставкой через три месяца на LME опустились на 7%, до $2295 за тонну.
Западные СМИ сообщили также о нехватке алюминия в ЕС
Формально у En+ 48,13% «Русала», но по соглашению акционеров, пока у En+ не менее 40% «Русала», половину мест в совете директоров, включая председателя, должны занимать кандидаты группы Олега Дерипаски, у нее есть и право выдвигать и снимать гендиректора. Ранее ряд собеседников «Ъ» полагал, что для вывода «Русала»
«Сложно прогнозировать, возможна ли отмена санкций при утрате Олегом Дерипаской эффективного контроля над “Русалом” с сохранением за ним значительного пакета акций», — отмечает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Но он допускает, что в случае национализации «Русала» санкции могут снять, а если акции у господина Дерипаски выкупит нерезидент США, то он может обратиться в OFAC за лицензией во избежание рисков санкций.
Управляющий партнер юрфирмы Borenius Андрей Гусев указывает, что национализация не поможет: «Должна быть проведена честная сделка любым рыночным способом, а утрата Олегом Дерипаской контроля — прозрачной и понятной. Формальная схема смены контроля, думаю, нереализуема». О том, кто бы мог перехватить контроль в «Русале», собеседники «Ъ» не говорят, а совладелец компании Виктор Вексельберг также под санкциями. При этом подобные прецеденты были, и в них участвовал сам господин Дерипаска: в 2007 году он забрал «Русснефть» у Михаила Гуцериева и вернул ее через два года, когда последний решил свои проблемы с правоохранительными органами РФ.
Олег Петропавловский из БКС отмечает, что реакция ЕС на санкции в отношении «Русала», нехватка сырья и времени для поиска альтернативного алюминия в США, а также рост цен на металл могут привести к тому, что Олег Дерипаска, напротив, займет жесткую позицию и не пойдет даже на разрыв акционерного соглашения. Исходя из запасов сырья и мощностей, «Русал» на 80% обеспечен своими бокситами и на 100% своим глиноземом, говорит он. «Если контрагенты “Русала” по сырьевым свопам из числа мейджоров откажутся работать с ним, себестоимость может немного вырасти, но премия на алюминий к цене LME в США взлетела до $450 на тонну с $200, — замечает аналитик.— Если “Русал” сможет переориентировать значительную часть экспорта в Китай, то даже ожидаемый дисконт “за риск” к рыночным ценам позволит компании оставаться рентабельной». Ранее агентство Bloomberg сообщало, что
Анатолий Джумайло, Наталья Скорлыгина, Андрей Райский, Олег Сапожков