Ничего личного, только алюминий

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Санкции США в отношении «Русала» де-факто признаны ошибкой. После визита в Вашингтон министра финансов РФ Антона Силуанова и обращения чиновников ЕС Минфин США объявил о резком смягчении своей позиции. Теперь работать с «Русалом» можно до 23 октября или даже дольше. Однако это касается только самой компании, и условия жесткие: Олег Дерипаска должен в той или иной форме отказаться от контроля. Это заявление уже опустило цены на алюминий на 7%, смягчив ажиотаж на рынке. Но вопрос в том, подчинится ли Москва требованию Вашингтона и в какой форме: юристы считают, что утрата контроля должна быть прозрачной, а не формальной и национализация в этом не поможет.

Минфин США признал, что санкции в отношении «Русала» могут быть сняты, если Олег Дерипаска прекратит контролировать компанию.

«Санкции США затронули “Русал” из-за его связи с Олегом Дерипаской, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.— Но правительство США не пытается затронуть интересы трудящихся, зависящих от “Русала” и его структур».

Чиновник также сообщил, что «Русал» подал ходатайство об исключении компании из SDN-списка (с фигурантами черного списка американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела). С учетом влияния санкций в отношении компании на партнеров и союзников Штатов управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США продлило разрешение резидентам США работать по контрактам с «Русалом» до 23 октября, до тех пор пока министерство не рассмотрит ходатайство. OFAC гарантирует, что нерезиденты США не подпадут под вторичные санкции при осуществлении операций с «Русалом». Речь тут идет о закупке товаров у «Русала» и его структур или сворачивании торговых контрактов. На сделки с долгом или акциями «Русала» разрешение не распространяется, граждане США по-прежнему должны выйти из облигаций и акций компании к 7 мая. В итоге «Русал» 23 апреля подорожал на Московской бирже на 17,65%, до 410,2 млрд руб. ($6,63 млрд).



Олег Дерипаска и ряд подконтрольных ему компаний, включая холдинг «Базовый элемент» («Базэл»), индустриальную группу En+, «Русал», группу ГАЗ, были включены в SDN-список 6 апреля. Тогда же в список попали совладелец «Русала» Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также ряд других топ-менеджеров и бизнесменов.



Эти санкции подразумевали немедленный запрет экспорта из США в пользу «Русала» и его структур, но теперь Минфин США разрешил работать с компанией до 23 октября. Поставки нерезидентами США товаров из третьих стран для лиц, попавших в SDN-список 6 апреля, не подпадают под санкции. Это может относиться прежде всего к поставкам сырья для «Русала» со стороны Glencore и Rio Tinto (компании ранее объявили о пересмотре контрактов с «Русалом», а источники западных СМИ говорили, что де-факто был объявлен форс-мажор). В опрошенных «Ъ» компаниях Олега Дерипаски и Glencore, которая владеет 8,75% «Русала» и обеспечивает закупками четверть его выручки, отказались от комментариев, в Rio Tinto не ответили «Ъ».

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Смягчению санкций предшествовала встреча 20 апреля Антона Силуанова и Стивена Мнучина на полях сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Предположение «Ъ», что на переговорах министров по санкционной тематике диалог шел о том, что «США не устраивает рост цен на алюминий, Россию — санкции против “Русала”», источник в Белом доме, знакомый с содержанием переговоров, не опроверг. С 6 апреля цены на алюминий резко пошли вверх, но 23 апреля котировки металла с поставкой через три месяца на LME опустились на 7%, до $2295 за тонну.



Западные СМИ сообщили также о нехватке алюминия в ЕС из-за санкций и о просьбах Брюсселя смягчить ограничения. «Русал», продавший 3,95 млн тонн в 2017 году, поставил в Северную Америку 20% объемов, в ЕС — 45%. В Минфине США не ответили «Ъ», в правительстве РФ тему не комментировали. При этом никто из источников «Ъ» не говорит, стоит ли расценивать уточнение Минфина США по прекращению контроля над «Русалом» со стороны Олега Дерипаски как реальные ожидания и ультиматум РФ или как попытку оправдаться перед местными потребителями и европейскими союзниками за коллапс на рынке.

Формально у En+ 48,13% «Русала», но по соглашению акционеров, пока у En+ не менее 40% «Русала», половину мест в совете директоров, включая председателя, должны занимать кандидаты группы Олега Дерипаски, у нее есть и право выдвигать и снимать гендиректора. Ранее ряд собеседников «Ъ» полагал, что для вывода «Русала» из-под санкций может быть достаточно разрыва соглашения. Другие источники «Ъ» считали, что может быть применен более жесткий сценарий раздробления компании и смены акционеров. На прошлой неделе активно обсуждалась идея национализации «Русала», хотя Антон Силуанов заявил, что с такой идеей акционеры компании в правительство не обращались.



«Сложно прогнозировать, возможна ли отмена санкций при утрате Олегом Дерипаской эффективного контроля над “Русалом” с сохранением за ним значительного пакета акций», — отмечает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Но он допускает, что в случае национализации «Русала» санкции могут снять, а если акции у господина Дерипаски выкупит нерезидент США, то он может обратиться в OFAC за лицензией во избежание рисков санкций.

«Вряд ли OFAC хочет, чтобы у “Русала” вообще не было контролирующего акционера, скорее всего, важно, чтобы компания не контролировалась фигурантом SDN», — говорит юрист.

Управляющий партнер юрфирмы Borenius Андрей Гусев указывает, что национализация не поможет: «Должна быть проведена честная сделка любым рыночным способом, а утрата Олегом Дерипаской контроля — прозрачной и понятной. Формальная схема смены контроля, думаю, нереализуема». О том, кто бы мог перехватить контроль в «Русале», собеседники «Ъ» не говорят, а совладелец компании Виктор Вексельберг также под санкциями. При этом подобные прецеденты были, и в них участвовал сам господин Дерипаска: в 2007 году он забрал «Русснефть» у Михаила Гуцериева и вернул ее через два года, когда последний решил свои проблемы с правоохранительными органами РФ.

Олег Петропавловский из БКС отмечает, что реакция ЕС на санкции в отношении «Русала», нехватка сырья и времени для поиска альтернативного алюминия в США, а также рост цен на металл могут привести к тому, что Олег Дерипаска, напротив, займет жесткую позицию и не пойдет даже на разрыв акционерного соглашения. Исходя из запасов сырья и мощностей, «Русал» на 80% обеспечен своими бокситами и на 100% своим глиноземом, говорит он. «Если контрагенты “Русала” по сырьевым свопам из числа мейджоров откажутся работать с ним, себестоимость может немного вырасти, но премия на алюминий к цене LME в США взлетела до $450 на тонну с $200, — замечает аналитик.— Если “Русал” сможет переориентировать значительную часть экспорта в Китай, то даже ожидаемый дисконт “за риск” к рыночным ценам позволит компании оставаться рентабельной». Ранее агентство Bloomberg сообщало, что топ-менеджмент «Русала» и Олег Дерипаска обсуждали с китайцами перспективы закупки глинозема и продажу алюминия «Русала».



Анатолий Джумайло, Наталья Скорлыгина, Андрей Райский, Олег Сапожков