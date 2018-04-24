Новая позиция США по РусАлу. Обобщение

Источник: РИА "Новости"

Завод в городе-графстве Лимерик исправно выполнял свою функцию обеспечения до 30% европейского рынка глинозема, пока в апреле 2018 года не оказался в одночасье парализован, лишившись всего необходимого — от бокситов до кейтеринга.

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Многочисленные европейские потребители Aughinish и других предприятий «РусАла» лишились значительной доли глинозема и алюминия, невольно оказавшись в эпицентре движения, поднявшего флаг сопротивления американским санкциям в адрес второго крупнейшего поставщика «летучего металла». Таким образом, интегрированность «РусАла» в мировой рынок, сначала практически оставившая компанию без сырья, парадоксально может способствовать неожиданной амнистии.

С момента введения санкций против «РусАла» сотни политиков, экспертов и журналистов задавались вопросом, что собой представляет эта мера. Является ли она частью стратегии по расколу в среде лояльных властям российских бизнесменов, стимулом для реинкарнации алюминиевой отрасли США или показательной поркой, фигурант которой выбран относительно случайно? Так или иначе, в итоге именно аргумент о hardworking people на европейских алюминиевых и автомобилестроительных заводах — по крайней мере, на какое-то время — возобладал над геополитическими или протекционистскими соображениями.

Трудолюбивые люди

Американские власти в период до конца октября рассмотрят ходатайство «РусАла», который просит исключить компанию из санкционного списка (SDN List), заявил в понедельник глава Минфина США Стивен Мнучин.

«РусАл» обратился в OFAC с просьбой об исключении из SDN List, и на период ее рассмотрения была выдана лицензия № 14. Она продлевает разрешение на бизнес-операции с «РусАлом» до 23 октября 2018 года. Вторичные санкции на нерезидентов США за эти сделки налагаться не будут. Ранее сроком завершения или отмены сделок с «РусАлом» и его структурами было 5 июня.

Срок продажи резидентами США акций и других бумаг «РусАла» остался неизменным (по крайней мере, продажа акций не упомянута в заявлении Минфина США). Это должно произойти до 7 мая, согласно лицензии, выданной OFAC 6 апреля.

В соответствии с правилами OFAC, стороны (включенные в SDN list компании) могут быть удалены в случае изменения обстоятельств, которые привели к их включению, поясняет Минфин США. В случае с «РусАлом» для этого необходимо «отсутствие другой неблагоприятной информации» и соответствие действительности фактов в петиции об исключении из SDN. «Путем для Соединенных Штатов по освобождению от санкций является лишение или прекращение контроля Олега Дерипаски над «РусАлом», — следует из пояснений OFAC.

«РусАл» почувствовал влияние санкций США из-за его связи с Олегом Дерипаской, но американское правительство не собиралось причинить ущерб трудолюбивым людям (hardworking people), зависящим от «РусАла» Стивен Мнучин глава Минфина США

Вопрос о контроле

Минфин США может снять санкционные ограничения с «РусАла», если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию, следует из заявления OFAC.

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Дерипаска сейчас контролирует 48,13% «РусАла» через En+, в которой ему принадлежит 66%. Он мог увеличить долю в алюминиевой компании до 56,88% после конвертации в бумаги En+ 8,75% акций «РусАла», принадлежащих Glencore, но Glencore сразу после введения санкций отказалась от сделки (как, по всей видимости, и от закупок продукции «РусАла»).

У Дерипаски формально нет контроля в «РусАле», но есть операционное управление, от которого он вряд ли откажется, считает аналитик BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Действительный, а не номинальный, отказ от бизнеса означал бы, кроме всего прочего, и признание Дерипаской претензий Минфина США. «Вероятно, отказ от операционного управления — это не единственный вариант исключения “РусАла” из санкционного списка. Заявление Минфина США — это хороший знак, свидетельствующий о том, что США не планируют охотиться за “РусАлом” и уничтожать компанию», — говорит Чуйко.

Начало оттепели: все внимание на LME

Чуйко считает, что «РусАлу» потребуется от трех месяцев до полугода для того, чтобы полностью адаптироваться в новой ситуации. За это время компания заключит договоры как с новыми контрагентами (в основном — китайскими трейдерами), так и с некоторыми оставшимися, и изменит ценообразование. Приобретая металл с дисконтом около 10%, трейдеры будут его переплавлять и продавать с новым штампом, полагает аналитик BCS Global Markets.

Однако решение Минфина США о продлении бизнес-операций с «РусАлом» теоретически открывает перед компанией возможность временного возвращения на Лондонскую биржу металлов (LME). Для этого, правда, LME должна изменить свое прежнее решение, согласно которому с 17 апреля приостанавливалась на неопределенный срок торговля алюминием «РусАла», произведенным после 6 апреля (день внесения компании в SDN list).

LME оценивает свою позицию относительно приостановки торговли алюминием «РусАла» на фоне решения OFAC о продлении до 23 октября срока завершения бизнес-операций с российской компании, сообщила «Интерфаксу» представитель LME Мириам Хейвуд. Рынок будет своевременно осведомлен об изменениях, добавила она.

До санкций через LME проходило не более 15% продаж «РусАла» (всего продажи — 3,95 млн тонн в 2017 году), компания ориентировалась на прямые контракты, в основном на продукцию с добавленной стоимостью, на которую приходилось 47% продаж в прошлом году. Между тем, сразу после санкций два крупнейших прямых потребителя «РусАла» — Glencore и Rio Tinto — заявили о пересмотре соглашений. Под вопросом поставки на Самарский металлургический завод американской Arсonic (ранее Alcoa), который входит в пятерку основных клиентов «РусАла». Всего на этой пятерке было сконцентрировано 38% продаж.

В этой ситуации значимость LME резко возрастает, признает Чуйко. «Возможная отмена запрета будет началом оттепели», — считает он. В случае послаблений от биржи «РусАл» сможет переключить на LME невостребованные объемы алюминия, причем доля биржи в реализации может возрасти выше 15%.

Во имя партнеров и союзников

Решение Минфина принято с учетом последствий санкций для «партнеров и союзников США», заявило министерство в понедельник.

Свою обеспокоенность ситуацией высказывали власти Ирландии и Германии, промышленность которой наиболее пострадала от ограничения поставок продукции российской компании.

Как сообщали мировые СМИ, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планировал обсудить особые условия для Германии, а канцлер Германии Ангела Меркель поднимет эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце месяца. Франция также предлагает Германии, Италии и Великобритании убедить Вашингтон смягчить антироссийские санкции, что демонстрирует растущую озабоченность европейских политиков в отношении влияния санкций на ключевые отрасли экономики ЕС — от аэрокосмической индустрии до автомобилестроения.

Санкционная тематика поднималась и на пятничной встрече в Вашингтоне между Стивеном Мнучином и его российским коллегой Антоном Силуановым (который в тот же день рассуждал о временной национализации как о способе справиться с санкциями), правда, никаких деталей этих переговоров публике не сообщили.

Из-за санкций в адрес «РусАла» многие предприятия в Европе остались без сырья и будут вынуждены сократить мощности, пишет FT. Несколько крупных европейских производителей ищут альтернативные ресурсы глинозема, который они закупали ранее у «РусАла». Это привело к росту цен на глинозем (на 27% за последний месяц), что увеличивает затраты производителей алюминия, которые зависят от «РусАла» как традиционного источника. Для сертификации новых поставщиков, в особенности из Китая, потребуется время, в течение которого производители не смогут поддерживать загрузку своих предприятий. Это может по цепочке передаться на многие отрасли в Европе, от автопроизводителей до производителей алюминиевых банок и фольги. Аналитики Harbor Aluminum ожидают возможного сокращения до 20% производства первичного алюминия в Европе.

«Я очень обеспокоен потенциальным воздействием», — приводит FT слова Герда Гётца, генерального директора European Aluminium, отраслевой ассоциации, членами которой являются Rio Tinto и Alcoa. «Если кластер этой цепочки создания стоимости разрушен, это будет иметь последствия для всей цепочки создания стоимости», — заявил он. Немецкая ассоциация WVMetalle, представляющая 665 металлургических компаний, заявила, что последствием ситуации будет «образование пробок» в поставках глинозема, а также дальнейшее повышение цен. «Немецкая индустрия цветных металлов и алюминия опасается, что санкции приведут к значительным сдвигам на рынке в Германии, которые могут распространяться на всю цепочку поставок, — говорится в сообщении. — WVMetalle требует быстрого политического решения и исключений для европейских импортеров».

«РусАл» поставляет около 6% глинозема в мире, в том числе с завода Aughinish в Ирландии, крупнейшего в Европе.

«Если глинозем Aughinish будет потерян для рынка, и Китай не сможет наращивать и экспортировать его, тогда некоторые плавильные заводы по всей Европе будут вынуждены закрыться», — считает аналитик Concord Resources Дункан Хоббс (Duncan Hobbs).

Работа Aughinish под угрозой в связи с тем, что основной поставщик бокситов на предприятие Rio Tinto заявил о пересмотре отношений с «РусАлом» и форс-мажоре по контрактам. Кроме того, прервутся поставки каустической соды из США. На данный момент, по данным местных СМИ, на ирландском заводе осталось сырья на 2 месяца работы. Потребители отказываются покупать у Aughinish произведенный глинозем, безотносительно валюты платежа, ибо деньги, адресованные структуре «РусАла», будут заморожены любым банком на счету. Ирландское правительство обеспокоено ситуацией вокруг предприятия, где трудоустроено 450 рабочих и еще 400 ирландцев работает по контракту в смежных сферах.