Эксперты отметили рост объема «свободных денег» россиян в марте

Источник: РИА Новости

Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Величина доходов определяется на основе расчетов холдинга и Росстата, затрат на товары и услуги — на основе скан-панели домохозяйств «Ромира». Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

«В марте текущего года объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 20,2 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет», — говорится в исследовании.

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Для сравнения, в марте 2017 года объем «свободных денег» россиян составлял 15,5 тысячи рублей, годом ранее — 13,4 тысячи. «Среднегодовое значение индекса свободных денег с учетом данных первого квартала в текущем году составляет 19,5 тысячи рублей. И это самый высокий показатель на все годы наблюдений», — добавляет «Ромир».