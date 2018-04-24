Озвучена реальная зарплата чиновников Приморья

По данным Приморкстата, в Приморье насчитывается 32,9 тысячи работников органов государственной власти и местного самоуправления. По данным на конец 2017 года штаты были укомплектованы на 90%. В частности, в федеральных органах власти трудится 24,9 тысяч человек, а в краевых — 3,1 тысячи человек. За год количество чиновников сократилось на 185 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 2017 году составила 62 тысячи рублей. Такая зарплата выше средней по краю в 1,6 раза. Сотрудники федеральных органов власти получают немного больше — 62,2 тысячи в среднем, представители краевых органов власти — около 60,4 тысячи.

Среди 5 тысяч работников местного самоуправления 88% составляют муниципальные служащие. Ежемесячно в течение 2017 года им платили заработную плату размером в 47,9 тысяч рублей — от 26,2 тысяч в Спасском районе до 64,1 тысяч во Владивостоке.