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06:07 (мск), источник: Восток Медиа

Озвучена реальная зарплата чиновников Приморья

Названа среднемесячная зарплата чиновников в Приморье. Выяснилось, что в 2017 году госслужащие получали, как правило, по 62 тысячи рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Приморкстата, в Приморье насчитывается 32,9 тысячи работников органов государственной власти и местного самоуправления. По данным на конец 2017 года штаты были укомплектованы на 90%. В частности, в федеральных органах власти трудится 24,9 тысяч человек, а в краевых — 3,1 тысячи человек. За год количество чиновников сократилось на 185 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 2017 году составила 62 тысячи рублей. Такая зарплата выше средней по краю в 1,6 раза. Сотрудники федеральных органов власти получают немного больше — 62,2 тысячи в среднем, представители краевых органов власти — около 60,4 тысячи.

Среди 5 тысяч работников местного самоуправления 88% составляют муниципальные служащие. Ежемесячно в течение 2017 года им платили заработную плату размером в 47,9 тысяч рублей — от 26,2 тысяч в Спасском районе до 64,1 тысяч во Владивостоке.

К слову, работники, находящиеся на государственной или муниципальный службе, в среднем получают заработную плату в 1,7 раза больше, чем другой персонал этих организаций.

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