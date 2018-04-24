Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта подорожали почти на 24 процента на фоне сообщений о возможности отмены ограничительных мер в отношении компании.
Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта подорожали почти на 24 процента на фоне сообщений о возможности отмены ограничительных мер в отношении компании.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акции алюминиевого гиганта подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.
Ранее американские власти заявили, что могут отменить ограничительные меры против «Русала», если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
В начале этого месяца США ввели новые ограничительные меры против России. В санкционный список были включены несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании. В число подвергнутых американским рестрикциям попали Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».
Включение в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями для американских граждан. Также запрещены любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Министерство финансов США дало месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу седьмого мая. Американским гражданам также дали два месяца на завершение текущих контрактов и прекращение сотрудничества с компаниями, которые попали под ограничительные меры.