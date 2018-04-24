Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже

В начале этого месяца США ввели новые ограничительные меры против России. В санкционный список были включены несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании. В число подвергнутых американским рестрикциям попали Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».

Включение в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями для американских граждан. Также запрещены любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Министерство финансов США дало месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу седьмого мая. Американским гражданам также дали два месяца на завершение текущих контрактов и прекращение сотрудничества с компаниями, которые попали под ограничительные меры.