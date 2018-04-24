Д. Фаттахов: «FIFA отметила опыт Казани в подготовке к ЧМ-2018»

Семинар-совещание под руководством заместителя председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко было посвящено вопросам подготовки городов к приему национальных сборных команд-участниц чемпионата. Подобные обсуждения проходят регулярно, раз в неделю города связываются в режиме видеоконференции. Однако на этот раз их представители собрались в Москве, чтобы лично проговорить все аспекты. Семинар-совещание продолжалось боле 4 часов, перед коллегами выступили заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов, директор департамента транспорта оргкомитета «Россия 2018» Николай Никитенко и другие. Обсуждались вопросы транспортного обслуживания участников чемпионата, обеспечения безопасности, подготовки тренировочных площадок баз национальных команд и формат приветственной встречи команд при их первом прилете.

Одним из вопросов стала подготовка зоны гостеприимства, о которой рассказал Дамир Фаттахов. Он отметил, что чемпионат — это не просто спортивная инфраструктура, а совокупность всего, что городу необходимо предусмотреть.

«FIFA и оргкомитет “Россия 2018” наслышаны о том, как эта работа выстроена в Казани. Сегодня наш город привели в качестве положительного примера. Попросили поделиться опытом проведения масштабных международных мероприятий и рассказом о том, как мы готовимся к ним с точки зрения благоустройства, озеленения, работы с бизнесом, — сообщил первый заместитель руководителя Исполкома».

Дамир Фаттахов отметил, что несмотря на то, что уже многое сделано, в этом году, до 1 июня, в Казани предстоит отремонтировать еще 2 млн. кв. м дорог, разбить около 23 кв. м цветников, развесить 3 тыс. кашпо и цветочных вазонов, высадить 3,7 тыс. деревьев, уложить газон на площади 7,5 тыс. кв. м и комплекс других работ по подготовке города к приему гостей.

По итогам выступления Дамира Фаттахова Виталий Мутко выделил ряд успешных проектов, реализованных в Казани, таких как граффити с Криштиану Рональдо, цветочные композиции, благоустройство, удобную навигацию, работу с рестораторами по вопросам меню и гостеприимства.