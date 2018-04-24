В Перми разработали схему размещения торговых киосков и павильонов
Пермяки могут посмотреть и обсудить ее проект.
Пермяки могут посмотреть и обсудить ее проект.
На суд жителей краевого центра на сайте мэрии Перми выложили проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми.
Предпринимателям предлагается изучить ее и до 29 апреля направить замечания в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми на электронную почту depp@gorodperm.ru.
— Всего на схеме отображены 606 нестационарных торговых объекта, предполагается, что в отдаленных от центра районах, где не хватает торговых киосков и павильонов, их число увеличится, — сообщила начальник департамента Татьяна Михалева. — Мы должны достичь показателя минимальной обеспеченности населения площадью торговых точек.