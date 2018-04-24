Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван режим сна, приближающий людей к смерти
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вонь из квартиры Сердюкова и Васильевой возмутила соседей - СМИ
В Израиле назвали причину рака Караченцова
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми разработали схему размещения торговых киосков и павильонов

Пермяки могут посмотреть и обсудить ее проект.

На суд жителей краевого центра на сайте мэрии Перми выложили проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми.

Предпринимателям предлагается изучить ее и до 29 апреля направить замечания в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми на электронную почту depp@gorodperm.ru.

— Всего на схеме отображены 606 нестационарных торговых объекта, предполагается, что в отдаленных от центра районах, где не хватает торговых киосков и павильонов, их число увеличится, — сообщила начальник департамента Татьяна Михалева. — Мы должны достичь показателя минимальной обеспеченности населения площадью торговых точек.

Все новости региона
 Фотограф выложил в Сеть обнаженную съемку Ксении Собчак в стиле садо-мазо
Как отрастить бороду в домашних условиях
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Более 60% россиян тревожатся из-за роста цен
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь