После зимы омские улицы пропылесосят и отмоют

Омские дорожники продолжают сезонную уборку городских улиц. Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к мытью дорог с помощью поливальных машин, чистке щетками и освобождению от пыли всех труднодоступных мест специальным вакуумным пылесосом.

Дмитрий Новиков, заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

— Комплексную уборку осуществляют две вакуумно-подметальных машины и поливомоечная уборочная машина. Технология следующая: сначала двигается вакуумная подметальная машина, смачивает асфальтобетонное покрытие, боковой щеткой отбивает от бордюра грязь и пыль. Затем все перекидывается на основную щетку под машиной, валик перемещается в вакуумный приемник.