После зимы омские улицы пропылесосят и отмоют
К уборке преступила летняя спецтехника.
К уборке преступила летняя спецтехника.
Омские дорожники продолжают сезонную уборку городских улиц. Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к мытью дорог с помощью поливальных машин, чистке щетками и освобождению от пыли всех труднодоступных мест специальным вакуумным пылесосом.
Дмитрий Новиков, заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:
— Комплексную уборку осуществляют две
Отметим, что за одну смену набирается до четырех машин с мусором. Спецтехника проводит уборку во всех округах города. Сейчас техника находится в Советском округе и приводит в порядок улицы Красный путь, Химиков, Нефтезаводскую и проспект Мира.