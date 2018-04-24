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08:08 (мск), источник: Om1.ru

После зимы омские улицы пропылесосят и отмоют

К уборке преступила летняя спецтехника.

Омские дорожники продолжают сезонную уборку городских улиц. Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к мытью дорог с помощью поливальных машин, чистке щетками и освобождению от пыли всех труднодоступных мест специальным вакуумным пылесосом.

Дмитрий Новиков, заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

 — Комплексную уборку осуществляют две вакуумно-подметальных машины и поливомоечная уборочная машина. Технология следующая: сначала двигается вакуумная подметальная машина, смачивает асфальтобетонное покрытие, боковой щеткой отбивает от бордюра грязь и пыль. Затем все перекидывается на основную щетку под машиной, валик перемещается в вакуумный приемник.

Отметим, что за одну смену набирается до четырех машин с мусором. Спецтехника проводит уборку во всех округах города. Сейчас техника находится в Советском округе и приводит в порядок улицы Красный путь, Химиков, Нефтезаводскую и проспект Мира.

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