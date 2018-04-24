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08:25 (мск), источник: NewsKo

Пенсионеры Прикамья будут платить за капремонт с учётом скидки

Фонд капитального ремонта Пермского края заключил 1,2 тыс. соглашений о сотрудничестве с владельцами специальных счетов в лице управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК для оформления квитанций с учётом компенсации.

Источник: РИА "Новости"

По условиям соглашения Фонд обязуется переводить средства, полученные от минсоцразвития в качестве компенсации, владельцу специального счета, который направляет их непосредственно на личный счёт пенсионера. Владелец специального счета обязан ежеквартально направлять в Фонд отчет о начислении денежных средств, сообщают в пресс-службе Фонда.

Напомним, что с 1 марта 2018 года изменен порядок получения компенсации взносов на капитальный ремонт для пенсионеров (от 70 лет). Если раньше гражданину необходимо было полностью оплатить квитанцию, и лишь после этого Минсоцразвития переводил средства на счёт пенсионера, то сейчас Фонд имеет возможность выставлять квитанцию уже с учётом компенсации.

Соглашение обеспечивает правом получения компенсации тех пенсионеров, чьи дома находятся на специальном счёте.

«Процедура получения компенсации стала гораздо более удобной для гражданина. Нет необходимости выплачивать всю сумму. Сейчас мы проводим работу с владельцами специальных счетов по заключению таких соглашений. Наша задача — охватить всех спецсчётников», — сообщил и. о. генерального директора Фонда Дмитрий Баранов.

Для оформления квитанции с учётом компенсации пенсионеру необходимо обратиться с заявление в отделение соцзащиты по месту жительства. По оценкам минсоцразвития, в Пермском крае около 35 тыс. пенсионеров, имеющих право на оформление компенсации по возрасту.

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