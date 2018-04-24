С 1 июля в Волгоградской области увеличатся тарифы на ЖКУ

Источник: Аргументы и факты

С 1 июля 2018 года в Волгоградской области вырастут тарифы на горячую и холодную воду, газ, отопление, электричество и водоотведение в среднем на 4%. Отметим, что подорожание ЖКУ пройдет по всей стране.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, после этого тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения в Волгограде останутся одними из самых низких в РФ.

Отметим, что чиновники решили проводить в течение года встречи с местными жителями в разных форматах в каждом районе области и обсуждать на них изменение тарифов. План проведения мероприятий был утвержден на расширенной коллегии 23 апреля.