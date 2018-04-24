Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова одернула журналистку CNN, оболгавшую Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
ПАСЕ пожаловалась на последствия решения РФ не платить взносы
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
17Time 100
11Ушедшие в историю
09:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

С 1 июля в Волгоградской области увеличатся тарифы на ЖКУ

Показатель достигнет уровня предельного индекса роста платы за жилищно-коммунальные услуги, который установило для региона Правительство РФ.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июля 2018 года в Волгоградской области вырастут тарифы на горячую и холодную воду, газ, отопление, электричество и водоотведение в среднем на 4%. Отметим, что подорожание ЖКУ пройдет по всей стране.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, после этого тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения в Волгограде останутся одними из самых низких в РФ.

Отметим, что чиновники решили проводить в течение года встречи с местными жителями в разных форматах в каждом районе области и обсуждать на них изменение тарифов. План проведения мероприятий был утвержден на расширенной коллегии 23 апреля.

«Как отметили эксперты, изменение платы за ЖКУ — мера не популярная, но вынужденная и необходимая для того, чтобы продолжать бесперебойно обеспечивать волгоградцев качественными коммунальными услугами. В прежние годы тариф необоснованно занижался органами местного самоуправления, при чем зачастую исключительно в популистских целях. Это привело к масштабному износу коммунальных систем, который по некоторым позициям превышает 80%. Чтобы тепло в дома зимой поступило вовремя, отопительный сезон проходил без срывов, а качество питьевой воды соответствовало нормативам, люди должны платить по установленным тарифам», — подчеркнули в областной администрации.

Все новости региона
Спасти Азовию. Почему умирает самое маленькое море России?
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Число жертв наезда на пешеходов в Торонто возросло до 10
Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки
Минобороны утвердило телефоны для российской армии. В списке есть «кирпич» от Nokia
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь