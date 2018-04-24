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10:02 (мск), источник: АиФ Омск

В соответствии с ГОСТом. Омское молоко прошло проверку качества

Статусные федеральные исследователи провели проверку молока, производимого в разных регионах России. Омичам должно быть приятно: омское молоко достойно выдержало испытания на соответствие ГОСТам.

Сотрудники Российского института потребительских испытаний (РИПИ) подвели окончательные итоги выборочного мониторинга качества молока. Его этой весной провели специалисты Центра стандартизации и метрологии Сибирского федерального округа совместно с экспертами РИПИ.

В штатном режиме.

В рамках эксперимента экспертами Омского ЦСМ была произведена закупка молока местного производства в торговых сетях нашего города. По похожему пути пошли и их коллеги из Красноярского, Бурятского, Иркутского, Забайкальского центров стандартизации и метрологии, к ним присоединились эксперты из Казани и Воронежа.

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В тесте участвовало молоко различной жирности, в том числе исследовались образцы ультрапастеризованного молока 11 торговых марок, выпущенные по ГОСТу 31450−2013 «Молоко питьевое. Технические условия». Продукт исследовали в аккредитованных испытательных лабораториях по физико-химическим показателям (массовой доле жира), на наличие растительных жиров в жировой фазе продукта. Ведь эксперты отдельно отмечают: в ультрапастеризованном молоке жиры растительного происхождения содержаться не должны! Также был установлен фактический объём продукта в каждом из образцов и его соответствие сведениям, содержащимся на упаковке. В итоге молоко, купленное и произведённое в Омске, не огорчило исследователей. Оно полностью соответствует ГОСТам.

300 КГ «МОЛОЧКИ» ПРИХОДИТСЯ В ГОД НА ОМИЧА.

Наверняка рады этому сообщению и потребители. Не секрет, что Омская область уверенно входит в десятку регионов с самым солидным потреблением молока и молочной продукции в стране! А значит, круг потенциальных покупателей в этой сфере широк как никогда. Шутка ли, каждый омич в среднем в год съедает и выпивает около 300 кг молочных продуктов.

Защититесь сами.

Другой разговор, что не менее 10% «молочки» в продаже — это фальсификат или некачественный продукт.

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И покупатель не может этого не понимать, выбирая продукцию непроверенных производителей, в интересах экономии приобретая молоко с рук в пластиковых бутылках из-под минеральной воды. Хотя такая экономическая «выгода» может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Галина Барбашёва:

«Покупая тот или иной товар с рук в не предназначенных для этого местах, человек участвует в товарообороте так называемой несанкционированной торговли. Покупатель не знает, каково происхождение купленного продукта; он понимает, что у продавца нет и зачастую не может быть сопроводительных или ветеринарных документов, но почему-то всё равно идёт на это. Покупателя радует низкая цена. К сожалению, часто через какое-то время он сам приходит к нам с жалобой на то, что купил с рук тот или иной товар», — рассказывает председатель Омской городской общественной организации потребителей Галина Барбашёва.

Не хотелось бы пугать читателей последствиями или убеждать их приобретать заводское молоко. Но надо отметить, что крупные молокопроизводители стали самостоятельно и эффективно применять специальные тест-системы и исследовать каждую партию сырого молока на содержание четырёх групп антибиотиков. Эти исследования помогают убедиться в качестве и безопасности готового продукта.

Могут ли знакомые молочники порадовать покупателей такой же надёжностью — большой вопрос.

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