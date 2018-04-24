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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

На «Системный оператор» пожаловались в ФАС

Потребители энергии считают, что переплатили 400 млн рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупные потребители электроэнергии обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с причиной роста оптовых цен в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал), где в начале апреля цены поднялись почти на 10%. В результате регулятору пришлось вводить режим сглаживания цен, но переплата потребителей составила почти 400 млн руб. Промышленность обвиняет в этой ситуации «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы), который якобы неверно составил график ремонтов, вывел с рынка дешевую выработку АЭС (до 3 ГВт) и не учел низкую водность ГЭС. СО не согласен с этими выводами, отмечая, что при 30 ГВт доступной мощности энергосистема просто не заметила бы ухода с рынка АЭС.

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» обратилось в ФАС с просьбой проверить обоснованность действий «Системного оператора» по регулированию балансов на энергорынке в начале апреля. Неправильные действия диспетчера, по мнению потребителей, привели к резкому росту цен на «рынке на сутки вперед» (РСВ, основной сектор оптового энергорынка). В ФАС подтвердили получение письма, уточнив, что проводят анализ документа. В Минэнерго сообщили, что с обращением незнакомы.

АТС (структура НП «Совет рынка», проводит оптовые торги электроэнергией) ввел потолок цен (price cap) на РСВ в период с 8 по 12 апреля. Введение сглаживания АТС объяснял резким скачком цен в предыдущую неделю: с 1 по 7 апреля цены РСВ в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) выросли сверх расчетной нормы (8,83%) на 0,61 процентного пункта, до 9,44%. С 5 по 7 апреля рост цен составил 10,91%, что на 0,52 п. п. выше установленного трехдневного потолка роста (10,39%). Режимы сглаживания вводятся на РСВ довольно редко, как поясняли «Ъ» в НП «Совет рынка», в последний раз рынок работал в первой ценовой зоне по такой схеме 22—27 апреля 2016 года, во второй ценовой зоне (Сибирь) — с 29 января по 7 февраля 2015 года.

Но в результате, по расчетам, дополнительные расходы потребителей превысили 400 млн руб. По их мнению, скачок цены можно объяснить тем, что помимо энергоблоков АЭС, уже находящихся в плановом ремонте, СО дополнительно вывел с рынка еще 3 ГВт на Калининской, Курской и Ленинградской АЭС. АЭС и ГЭС подают бесценовые заявки, в которых указывается только объем выработки, что снижает общую цену. При этом, как утверждают потребители, диспетчеру было известно о невозможности заместить дешевую выработку АЭС на выработку ГЭС (паводки задержались, и выработка станций уменьшилась). В результате этого на РСВ вышли ТЭС с более дорогими заявками, поднявшими общую цену электроэнергии.

Потребители считают, что СО составил неоптимальный и неэкономичный график ремонтов.

СО не согласен с выводами сообщества, считая, что потребление в связи с повышением температур снижается, а ремонтная кампания только разворачивается. «Соответственно, объемы готовых к работе мощностей существенно превышают текущее потребление», — пояснил диспетчер. По данным СО, в период включения механизма сглаживания объем превышения составлял около 30 ГВт. «Говорить о дефиците мощностей при таком соотношении спроса и предложения в принципе невозможно», — говорят в СО, считая попытку потребителей «вовлечь в процесс ФАС» неоправданной. В «Совете рынка» отметили, что на ценовую ситуацию на оптовом рынке влияет множество факторов, а «выражать отношение к версии потребителей преждевременно». На следующем заседании наблюдательного совета НП «Совет рынка» будут представлены результаты детального анализа причин роста цен.

Татьяна Дятел

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