В Молдове придумали, как привлечь туристов

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Молдова становится все более привлекательной для туристов. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по туризму за 2017 год, согласно которым нашу страну посетили около 3,8 миллионов гостей.

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Это было в прошлом году, а уже в 2018-ом организация по туризму при ООН присвоила Молдове статус Всемирной столицы винного туризма. В связи с чем в стране уже готовят интересные туры и фестивали.

Как сообщил журналистам глава Национального агентства по туризму Станислав Русу, на сегодняшний день Молдова наиболее привлекательна для туристов из Европы и Америки, но также активно развивается сотрудничество в сфере туризма с Россией и Китаем.

Особые надежды руководство отрасли возлагает на русского туриста, так как Молдову и Россию объединяет общая история, язык и между странами нет визового режима.

Также наша страна привлекает гостей своими традициями, качественным вином и вкусной едой из натуральных продуктов. А цены на все в Молдове сравнительно низкие. Присутствует и такой феномен, как медицинский туризм. Граждане других государств приезжают в нашу страну за услугами врачей, которые здесь значительно дешевле, чем в тех же западных странах.

Пользуются популярностью у иностранцев и другие услуги в Молдове.

Развитие туристической отрасли финансирует государство. Больше средств вкладывается в так называемый агротуризм — для гостей организовывают путешествие в глубинку с погружением в патриархальный крестьянский быт.

Несмотря на все эти положительные моменты, нашим специалистам еще предстоит много работать. Как заявил в одном из интервью для Sputnik Молдова эксперт в области туризма Юрий Кротенко, в среднем в мире на долю туризма приходится до 10% ВВП. В развитых странах, где туризм является основным источником дохода вклад в ВВП достигает четверти от всего бюджета.

В Молдове же, по его словам, прямой вклад туризма в экономику Молдовы в 2016 году составил всего 1% от внутривалового продукта.