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11:52 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские трамваи и троллейбусы хотят взять в концессию

Для компенсации затрат придется повысить тариф и дать большие финансовые гарантии.

Источник: Sibnovosti.ru

Инвестиционный проект модернизации трамваев и троллейбусов правобережной части Новосибирска рассмотрели сегодня на заседании регионального совета по инвестициям. Инициатором проекта выступило ООО «Автодор-Инвест».

ООО входит в структуру госкомпании «Автодор». Это, по собственным данным, крупнейший в стране игрок в сфере государственно-частного партнерства с портфелем из 17 реализуемых проектов на общую сумму более 900 млрд руб.

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«Автодор-Инвест» предложил сдать ему в концессию на 30 лет новосибирские трамваи и троллейбусы в правобережной части города. Взамен предлагает отремонтировать пути и контактную сеть, обновить подвижной состав, открыть новые трамвайные линии, в том числе обеспечить транспортную доступность Плющихинского жилмассива.

«Общая стоимость инвестиций на данный момент оценивается в 11 млрд руб. Большой объем — порядка 40 и даже больше процентов — занимает подвижной состав. Это будут современные трамваи российского производства, это будут троллейбусы или более сейчас актуальная и интересная тема, связанная с электробусами», — рассказал управляющий директор «Автодор-Инвеста» Юрий Волков.

Реализация программы может начаться в 2019 году и займет четыре года. План предусматривает, что к этому времени тариф на проезд в городском электрическом транспорте будет повышен до 25 руб., но при этом для пассажиров предусмотрят сетевые тарифы, позволяющие экономить или вообще не платить при пересадке. Все затраты должны окупиться в течение 13 лет.

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Проектом предусмотрено, что город или регион, со своей стороны, вложат в проект около 4 млрд руб., уберет дублирующие маршруты альтернативных видов транспорта, а региональный бюджет выступит гарантом получения минимального гарантированного дохода концессионера. На заседании совета идею в целом одобрили. Но предложили доработать детали.

«Необходимо очень серьезно подойти к расчетам. В том числе с привлечением Министерства транспорта области и Министерства финансов. Потому что заранее вижу, что правительство станет гарантом; заранее вижу, что 37% капитального гранта, 4 млрд, это тоже серьезная сумма, и я понимаю, что это не город Новосибирск», — заявил врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Также на заседании совета по инвестициям был одобрен еще один проект. АО «Экран — оптические системы» попросил оказать поддержку в открытии производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе.

«Данный проект является пионерским для завода “Экран-оптические системы”, для Новосибирской области и для Российской Федерации. Особенно если учитывать глубокую, я бы даже сказал глубинную, интеграцию фундаментальной, прикладной науки и производства и выход на принципиально новые материалы и выход на новую электронную компонентную базу», — отметил председатель совета директоров АО «Экран — оптические системы» Валерий Гугучкин.

По его словам, проект позволит наладить в России производство транзисторов для микроэлектроники. Сейчас крупнейшими производителями в этой сфере являются Тайвань, США и Франция. Отечественные предприятия могут обеспечить только шестую часть необходимого объема.

Предприятие предложило возместить ему часть затрат на обслуживание кредитов и покупку оборудования на общую сумму около 70 млн руб. При этом бюджетный эффект от этой поддержки в течение пяти лет прогнозируется на уровне 56 млн руб.

Финансовый дисбаланс проекта насторожил некоторых участников инвестсовета. Однако доводы о создании нового перспективного высокотехнологичного производства перевесили. В результате было принято решение поддержать проект.

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