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11:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Реконструкция позволит аэропорту Челябинска принять президентские самолёты

Новая воздушная гавань Южного Урала будет такого же высокого уровня, как «Шереметьево» в Москве.

Источник: Reuters

Аэропорт «Челябинск» после реконструкции сможет принимать все типы судов, включая тяжёлые — так называемые президентские самолёты, доложил губернатору председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко.

К проведению саммитов ШОС и БРИКС челябинский аэропорт, по согласованию с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», получит третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Такая есть только у аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» в Москве и «Пулково» в Санкт-Петербурге.

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«Екатеринбургский аэропорт “Кольцово” не имеет даже второй категории, — заметил Роман Троценко. — Все эти работы реально завершить до 2020 года. Третья категория даёт возможность аэропорту Челябинска право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда».

Напомним, строительство нового аэровокзала начнётся уже летом. Здание терминала внутренних линий планируют сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Оно разместится слева от существующего здания международных линий и будет в 1,5 раза больше, чем весь сегодняшний аэропорт. Кроме того, запланирован перенос здания международных воздушных линий и увеличение числа стоянок для самолётов. Сейчас функционируют всего 16, а будет построено — 38 площадок под размещение воздушных судов. Модернизация обойдётся в 10 млрд рублей (государственных и частных инвестиций).

«Екатеринбург, вероятнее всего, выиграет заявку на проведение “Экспо-2025”, и Челябинская область интегрирована в эту заявку. Челябинск тоже будет принимать и размещать гостей. Поэтому развитие аэропорта и аэродромного комплекса — это стратегическая задача, — резюмировал губернатор Борис Дубровский. — Такие знаковые политические мероприятия мирового уровня дают импульс к дальнейшему развитию».

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