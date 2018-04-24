Под Уфой появится крупный цех по производству колбасных изделий

В Башкирии появится крупный цех по производству полуфабрикатов. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

ООО «Фермерская мясопромышленная компания» запускает современный цех. Здесь будут производить колбасы, сосиски, полуфабрикаты из мяса свинины, говядины и курицы.

— На строительство цеха планируется вложить 103, 8 миллиона рублей. Здесь появится 140 рабочих мест. Реализация проекта запланирована уже на этот год, — сообщили в министерстве.