Совладелец «ВСМПО-Ависма» назвал вредителями авторов закона об антисанкциях

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По мнению бизнесмена, законопроект требует «доработки и размышлений», а те, кто составил его в нынешнем виде — вредители.

«Поддержка собственного производителя и возможность выхода на новые рынки всегда приветствуется, — заявил господин Шелков в интервью РБК.— И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить. На мой взгляд, это странно. Вопрос: это вредитель от недостатка ума или вредитель, потому что вредитель?».

Никто из представителей Госдумы не обсуждал с ним или представителями «ВСМПО-Ависма» распространение антисанкций на титановую промышленность, подчеркнул Михаил Шелков. При этом он отметил, что компания поддерживает хорошие отношения со своими западными партнерами, в том числе, американскими компаниями Airbus и Boeing.

Последняя закупает 35% титана именно у «ВСМПО-Ависма», а также входит в совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing, расположенное в городе Верхняя Салда Свердловской области. Среди крупных клиентов компании также числятся американские компании Dynamet, TECT и UTC Aerospace Systems.

Михаил Шелков пообещал что его компания продолжит поставки титана своим партнерам. «У нас долгосрочные контракты с партнерами, — отметил он.— Мало того, прекращение было бы критическим решением. Потому что представьте себе: это 23 тыс. работников. 30% продукции мы поставляем на наш рынок, 70% — на экспорт».