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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата в Волгоградской области выросла до 28,5 тысяч рублей в месяц

Волгоградцы за год стали богаче на 12%. Это не шутка, так твердит упрямая статистика.

Источник: Комсомольская правда

По данным Волгоградстата, в феврале 2018-го размер средней заработной платы в регионе вырос и составляет 28 483 рубля, и это как раз на 12% выше, чем волгоградцы получали в феврале 2017-го.

Если распределить по видам экономической деятельности, то за этот год больше всего зарплаты повысились у деятелей сферы культуры и спорта — на 41,8%, а также у работников здравоохранения и сферы социальных услуг — на 31,7%.

Поднялись зарплаты и у работников образования, и тех, кто занимается научной и технической деятельностью, а также у риелторов и перевозчиков, уверяют «КП-Волгоград» специалисты статистики.

Самые высокие в регионе зарплаты по-прежнему у тех, кто занят на добыче полезных ископаемых — средняя зарплата работников этой отрасли составляет 43,5 тысячи рублей. На втором месте те, кто работает в финансовой и страховой сфере — 38,5 тысяч рублей. Ну, а меньше всего, судя по статистике Волгоградстата, в регионе получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — в среднем 16,4 тысячи рублей.

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