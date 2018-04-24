Средняя зарплата в Волгоградской области выросла до 28,5 тысяч рублей в месяц

Источник: Комсомольская правда

По данным Волгоградстата, в феврале 2018-го размер средней заработной платы в регионе вырос и составляет 28 483 рубля, и это как раз на 12% выше, чем волгоградцы получали в феврале 2017-го.

Если распределить по видам экономической деятельности, то за этот год больше всего зарплаты повысились у деятелей сферы культуры и спорта — на 41,8%, а также у работников здравоохранения и сферы социальных услуг — на 31,7%.

Поднялись зарплаты и у работников образования, и тех, кто занимается научной и технической деятельностью, а также у риелторов и перевозчиков, уверяют «КП-Волгоград» специалисты статистики.