Песков назвал санкции США против «Русала» экономическим рейдерством

Источник: РИА Новости

«Русал» попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначально срок был установлен до 5 июня. Кроме того, сообщалось, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

«Я бы был весьма сдержан (по поводу ожиданий по снятию санкций), потому что эти заявления носят абсолютно гипотетический характер, очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании различных континентов, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности», — сказал Песков.

По его словам, «мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными, мы считаем это фактически в отношении отдельно взятой компании действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством, и здесь пока трудно судить, насколько состоятельны и последовательны в своем подходе наши американские визави».

«На фоне того, что из Вашингтона идет очень много провокативных действий и заявлений, еще раз повторяю — хотелось бы оставаться сдержанным — это просто не дает возможности для каких-то оценок, позитивных или негативных, в целом ситуация, вы знаете, она оставляет желать лучшего», — заключил пресс-секретарь главы государства.