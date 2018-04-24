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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал санкции США против «Русала» экономическим рейдерством

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заявления о возможности снятия санкций с «Русала» пока носят гипотетический характер, а принятые США решения «больно бьют» по потребителям компании по всему миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Русал» попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначально срок был установлен до 5 июня. Кроме того, сообщалось, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

«Я бы был весьма сдержан (по поводу ожиданий по снятию санкций), потому что эти заявления носят абсолютно гипотетический характер, очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании различных континентов, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности», — сказал Песков.

По его словам, «мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными, мы считаем это фактически в отношении отдельно взятой компании действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством, и здесь пока трудно судить, насколько состоятельны и последовательны в своем подходе наши американские визави».

«На фоне того, что из Вашингтона идет очень много провокативных действий и заявлений, еще раз повторяю — хотелось бы оставаться сдержанным — это просто не дает возможности для каких-то оценок, позитивных или негативных, в целом ситуация, вы знаете, она оставляет желать лучшего», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Однако неделю назад издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых санкций. Как сообщал в минувшую среду источник в МИД РФ, посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации Трампа, что новых санкций в ближайшее время вводить не планируется.

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